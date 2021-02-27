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亞特蘭大鄭巧玲會計師感謝新老朋友支持 報稅期間致贈精美禮品

亞特蘭大訊
鄭巧玲會計師擁有豐富經驗。(事務所提供)
鄭巧玲會計師擁有豐富經驗。(事務所提供)

在亞特蘭大執業超過十年的註冊會計師鄭巧玲，專業處理個人、公司、企業處理各類稅務問題。她表示，過去一年新冠病毒疫情期間，感謝各方朋友持續對她及她主理的會計樓不離不棄，長期的支持和厚愛，為回饋大家，報稅期間特別致贈精美禮品一份，數量有限，送完為止。

今年美國的報稅季已從2月12日開始，報稅截止日為4月15日。由於2020年許多人都收到紓困現金支票(stimulus checks)，國稅局分別在去年中及今年初發放兩輪紓困金，包括第一筆1200元及第二筆600元紓困金。這些紓困現金支票不必繳稅，報稅時不算所得。不過若符合資格、卻尚未收到這兩筆紓困金的人，不需要擔心。符合資格的納稅人可在申報2020年聯邦個人所得稅時，向國稅局申請「紓困退款抵免」(Recovery Rebate Credit)，減少需要繳交的稅金。只是，申請扣抵額後將不會收到額外的紓困金。

另外，還有許多民眾領取失業救濟金，去年領失業金的勞工也須報稅，如果失業民眾未先預扣稅，長期領取失業金的民眾，需在4月15日前報稅，甚至可能需要將「補稅」，否則將為欠稅加付利息和罰息。這些情況都增加了今年報稅的難度。

不過大家不要擔心，只要將專業的工作交給會計師鄭巧玲處理。來自福州的的鄭巧玲，精通福州話、普通話和英語，父親即是會計師，可說是出身於會計世家。在耳濡目染之下，在中國即是從事會計專業工作。來美國之後，繼續從事會計的事務已有十餘年，服務項目包括餐館買賣合同、公司成立、營業稅、員工工資、帳簿處理、營業執照、酒牌、個人稅、家庭稅、各種類型公司年稅等等。

鄭巧玲指出，過去一年新冠病毒疫情期間，她的客戶和舊雨新知持續相信她及她主理的會計，讓她銘感五內，所以她以呈上一份禮物作為感謝之外，更將以她高品質的專業表現，報答大家的長期支持、鼓勵與厚愛。

鄭巧玲表示，報稅時，會計師報稅的品質非常重要。所謂報稅的品質，指的是如何在合法的範圍內，爭取到最高額的退稅。鄭巧玲會計師事務所的地址：3790 Satelite Blovd., #101, Duluth, GA 30096，在億佳超市附近。聯繫電話：770-622-5518或770-936-2808。

掃瞄鄭巧玲會師樓微信二維碼，便可立即洽詢財務相關事務。
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紓困金 報稅 美國

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