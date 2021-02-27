全球首個民用太空飛行任務骨癌倖存者被選入Inspiration4機組

被選入參加全球首個民用太空飛行任務Inspiration4機組的Hayley Arceneaux。(St. Jude Children’s Research Hospital提供)

全球首個全民用太空 飛行任務Inspiration4已揭曉第二名機組人員，為來自田納西州曼菲斯市的海莉‧阿瑟諾(Hayley Arceneaux)。今年29歲的Arceneaux是St. Jude Children’s Research Hospital兒童研究及治療醫院醫師助理，幼年時曾在St. Jude接受過骨癌治療。現在Arceneaux將加入由Jared Isaacman所指揮的Inspirtion4飛行任務，坐上代表著「希望」的任務席位。

Arceneaux表示，能夠加入Inspiration4機組對是無上的榮耀。這個席位代表著希望，就像St. Jude賦予她且繼續給予像她一樣，透過步入St. Jude的大門從而找到希望的全球其他家庭。「在我10歲的時候，St. Jude給予我成長的機會，現在我實現在醫院工作和全球旅行的夢想。能夠加入此任務，我非常高興和榮幸。這次任務不僅能夠為St. Jude挽救生命的工作籌集資金，還能為此任務介紹新的支持者，並向癌症 倖存者顯示出一切皆有可能的決心。」

今年38歲的Isaacman，是Shift4 Payments創始人兼執行長，同時也是一名卓越的駕駛員；他將Inspiration4四個席位中的兩席捐獻給St. Jude，其中一席由Arceneaux獲得。名為Inspiration4的任務確認了四名機組人員的使命，即傳遞人道主義的可能性消息並激發人們對St. Jude的支援，四個席位分別代表著領導力、希望、慷慨和繁榮。

Isaacman表示，Inspiration4要招納獨特且多元化的機組人員，以激勵著全球各地人們。Hayley代表我們團隊所需要的一切特質，對周圍的世界充滿興趣、致力於照護他人，並且對所有人的美好未來充滿希望。她鼓舞了我，我相信其他人也會在此任務過程中認識她，並受到她的鼓舞。

Isaacman承諾向St. Jude捐贈1億美元，並邀請所有人與他一起支持St. Jude數十億美元的擴展計劃，以加快研究進展，拯救世界各地更多的兒童。籌款活動將持續進行，直至今年年底飛行任務發射。

St. Jude籌資及宣傳組織ALSAC(美國 黎巴嫩敘利亞聯合慈善機構)的總裁兼執行長Richard C. Shadyac Jr.說：「我個人非常有幸地看到Hayley健康成長並實現自己的夢想。作為一個病患，一名ALSAC實習生，及後在St. Jude兒科腫瘤教育計劃工作，她一直是一顆閃亮的新星。St. Jude從一開始就一直處於創新和包容的最前沿，引領著針對全球病情最嚴重的部分兒童的癌症研究、護理和治療，無論這些兒童的種族、民族、信仰或家庭支付能力為何。因此像Hayley這樣的兒童能夠擁有豐富而健康，且有時令人驚歎的人生。透過這次任務，她將成為優秀的大使並且激勵全球各地的倖存者。」

這次飛行任務計劃將在今年第四季度進行。Arceneaux、Isaacman和Inspiration4機組人員將在獵鷹9號(Falcon 9)運載火箭和龍飛船(Dragon)上接受由SpaceX提供的商業飛行員培訓，其中特別注重軌道力學，以及在微重力、零重力和其他壓力測試形式下操作。他們將接受緊急準備培訓、太空服和太空船進出練習，以及部分和全任務模擬。這次任務將在NASA(美國國家航空航天局)位於佛羅里達的肯尼迪太空中心(Kennedy Space Center)的著名綜合發射設施39A發射，SpaceX的飛行任務控制中心將對飛船每90分鐘沿定制的飛行路徑繞地球軌道飛行的每一步進行仔細監控。在為期多天的旅程結束後，龍飛船將重新進入地球大氣層，並在佛羅里達海岸軟水著陸。

截至2月28日，代表慷慨和繁榮的剩餘兩個席位仍向公眾開放，詳情可見該任務網站Inspiration4.com。要瞭解更多有關Inspiration4、如何支持和可能參加這次具有歷史意義的太空之旅以及晉級的具體條件，可造訪www.Inspiration4.com，並在社交媒體Twitter (@inspiration4x)、Facebook(@inspiration4mission)、Instagram(@inspiration4)和YouTube(@Inspiration4)上關注飛行任務。