夏樂華美協會新春線上聯歡 好戲連台

余德全獨唱「一壺老酒」。(記者王政賢／攝影)

夏樂華美協會新春聯歡晚會因疫情關係，日前以線上直播方式舉行。晚會共分三個篇章：「金牛賀歲迎詳瑞」、「新春喜樂福臨門」和「四海團員合家歡」，一共安排了32個節目，毫無冷場。

首先開場的是民族歌唱家王美玉所創辦的「美音樂學院」所表演的「我是小歌星」。美國 大學音樂碩士楊帆，演唱了「軍營中飛來一隻白靈」，並邀請數學博士丈夫蘇晨鋼琴伴奏。來自湖南土家族的墨丁老先生，自彈自唱「我的家在中國」，勾起思鄉之情。陳大偉與高潮兩人分別在家表演相聲「你有外號嗎？」，然後在Zoom中合成。

另外還有夏洛特中文學校的舞蹈「辣妹子」、敦煌藝術團表演的「百花爭艷」、鳳凰藝術團的舞蹈「想思」、飛天藝術團表演的舞蹈「春閨夢」節目；有劉林模、陳寧和劉莎莎三重唱的「雪絨花」；張梓媛演唱「花兒為什麼這樣紅」；愛樂合唱團演出了混聲合唱「月亮代表我的心」，薇妮的詩朗誦「再別康橋」，上玄月民樂組合演出的「三寸天堂」、黃華安的二胡「好日子」、華人 華語音樂俱樂部吉它彈唱「成都」。

另外北卡三角地區的謝妍玉演出魔術，獲得美國花樣跳繩比賽獎的高若冰，表演了高難度跳繩動作。與東航書院聯合成立夏樂漢語中心的山西大學，為晚會送來了該校音樂學院的舞蹈「千手觀音」和「團傘」。

劉建國的孩子—劉俊池義務幫忙，為晚會投入幾十小時的時間，參與拍攝製作了多個音頻視頻，同時還參與了後期製作。

晚會在劉建國和John Kim聯袂合唱「今夜無人入眠」圓滿結束。

當天主持人有陳寧、薇妮、李曉民；夏樂市華美協會會長劉建國和晚會總導演 薇妮則為晚會節目安排，出力最多。當地華人社團和公司，例如陳耿的美連福公司、美國超市FoodLion、保德信理財和珍珍房地產提供贊助。東航書院、夏樂漢語中心、美音樂學院和華人華語俱樂部也都出人出力共同協辦。張健雄、李培芝、李勐、唐湞潔及張志紅等多位前會長特意發來節日祝福，共賀牛年新春。