北卡「北美故事大王」比賽 51小朋友較勁

小朋友在「北美故事大王」比賽中配合故事情節，善用表情、背景、服裝、道具。(記者王明心／攝影)

由北卡 華人聯合會(CAFA)、北卡書友會、樊登讀書會北卡分會、洛杉磯 書友會、非凡假期聯合舉辦的「北美故事大王」比賽，20日下午在數十名北卡和外州選手歷經幾小時比賽後，圓滿結束。許多參賽小朋友意猶未盡，家長也紛表達希望主辦單位能再多舉辦此類活動。

負責籌辦此次活動的江俞霖表示，因為疫情中很多在家上網課的小朋友容易沉迷遊戲，遂想利用春節時機，讓小朋友們學習中國傳統文化，同時也激勵對母語的興趣。因為是網上活動，沒有地域限制，開放給全美孩童參加，果然吸引了外州高手，有來自加州 、新澤西、德國的小朋友，其中加州選手曾多次參加全美演講比賽，有一位才剛剛獲得全美小學生英文講故事比賽第一名。

學生高手如雲，評委也陣容堅強，包括人間兒童學院三好快樂班創辦人佛光山滿普法師、創設華人華語俱樂部的專業播音主持人薇妮、樊登讀書會北卡分會創始人張濤、北卡大學中文研究學者劉莉莉、洛杉磯書友會會長Amanda Cheng，和三位家長評委周霞、唐海軍、Tiffany朱。全程主持的周薇是前四川廣播電台和四川電視台的主持人。

第一次舉辦此類活動，不知大家參加意願如何，江俞霖原本設定比賽人數40人，沒想到消息一出，報名人數一下子就到了67人，趕緊叫停。經過篩選時間無法配合的、臨陣退縮的，最後51人參賽，賽前接受薇妮的培訓。對因時間衝突而無法參加的選手，主辦單位也提供YouTube頻道，務求公平公正。

當天參賽小朋友有如專業說書人，咬字清晰、抑揚頓挫，外加動作、表情、道具、服裝、配樂、背景，個個有備而來。4至6歲組的參賽者大多選擇童話或動物寓言，小朋友模仿故事角色的口氣說故事，嬌憨神態，令人莞爾。7至9歲組的參加者大多講述成語故事或歷史故事，神色自若，侃侃而談，有的甚至操著北京腔，聽來京味十足。10至12歲的參加者懂得把幽默元素加入演說中，把古典小說的經典片段說得頭頭是道，引人入勝。得第一名的扶靜宜將春秋列國比為班級，各國依局勢而成老師、班長、學霸、野孩子等，複雜的國勢消長變得淺顯有趣。

在長達5個多小時的賽程中，評委們忙著就情節、發音、流暢、表現力、儀態等予以評分，滿分800分，若為原創故事，外加5分。薇妮驚嘆孩子們的語言表達能力，鼓勵大家把握語言黃金時期，多營造中文環境。滿普法師欣賞參賽者對時間的控制，為別人設想的德行讓她看到人類未來的希望。張濤讚賞參加者的表現遠超預期，認為用故事表達道理，是成年人需要向孩童學習的地方。Lily Liu說她聽故事聽得好過癮。

大家的表現難分軒輊，江俞霖說孩子們這麼認真準備，每個人都是優勝者，各組除了故事大王、特等、前三名外，還遴選出最佳知識傳播獎、最佳邏輯思維獎、最有自信獎、最佳動作配合獎等29個特別獎項。另外北卡參賽者還獲得Bella烘培坊贊助的動物杯糕，務必做到每個孩子都得到溫暖的鼓勵。

孩子開心，家長也欣慰，賽後紛紛在活動專屬微信群裡反饋，除了表達感謝和感動，有的表示孩子從活動中學到了盡心、尊重、欣賞別人，有的說平日在家需要催孩子學中文，現在孩子積極性高漲。許多家長希望組委會盡快組織下一屆比賽。

江俞霖覺得小朋友們主動增加對中文的興趣是這次活動最大的收穫。她感謝評委老師的辛勞、選手們的參與、愛心贊助商提供的豐富獎品。她說分數不是唯一判斷獲勝的標準，孩子認真準備、挑戰自己、在比賽中順利完成，每一位都是第一名。