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非裔經濟表現最佳城市 夏樂第6 杜倫第8 洛麗20

記者王政賢／北卡羅來納州報導

美國人口普查數據顯示，全美非裔家庭收入中位數比總體家庭低33%，非裔住房擁有率比所有族群低22%。但在部分地區，非裔的經濟成果有不俗的表現。一份由個人金融網站SmartAsset最新報告發現，北卡州的夏樂和杜倫(Durham)名列「全美非裔經濟表現最佳城市」中的第六名和第八名。

為慶祝和紀念「非裔歷史月」，該網站分析了全美129個最大城市的數據，以找出非裔在經濟上表現最佳的地方。其考慮的因素包括非裔家庭收入中位數，非裔住房擁有率，擁有學士學位的非裔成年人比例和非裔企業擁有率，以及勞動力參與度和貧困率等其他指標。

報告中指出，在夏樂大都市地區，超過30%的非裔成年人擁有學士學位，3.5%的企業是非裔擁有的，非裔房產擁有率則為41.5%，非裔勞動力參與率73.0%，非裔居民的貧困率則為13.6%。

杜倫則有超過35%的非裔成年人擁有學士學位，房產擁有率則超過40%，4.7%的企業是非裔擁有，表現尤其出色。該市非裔勞動力參與率為69.4%。非裔居民的貧困率為18.9%。

該排名由維吉尼亞海灘(Virginia Beach)和德州的Grand Prairie市並列第一。北卡洛麗則位居第20位。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)指出，該州正在努力向有色人種社區中65歲以上的人群提供COVID-19疫苗，並強調分配計畫中的公平性。

完整報告可查看：bit.ly/3usbakn。

非裔 北卡 人口普查

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