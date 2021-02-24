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全美房產前景最佳城市 夏樂、三角區、查爾斯頓入前十

記者王政賢／北卡羅來納州報導
夏樂是美東南地區金融之都，圖中最高樓是美國商業銀行總部大樓，次高樓是Truist銀行總部大樓。(取自cpisecurity.com網站)
夏樂是美東南地區金融之都，圖中最高樓是美國商業銀行總部大樓，次高樓是Truist銀行總部大樓。(取自cpisecurity.com網站)

全美房地產經紀人協會(National Association of Realtors, NAR)日前發布報告，指出未來3至5年全美有十大房地產市場表現將超過全國平均。南北卡城市中，夏樂、查爾斯頓與三角地區均入選，另外佛州坦帕(Tampa-St. Petersburg)也上榜。

該組織使用了包括家庭移民，新居民的住房負擔能力，相對於全國平均的穩定工作增長，人口年齡結構，退休人員的吸引力和房價上漲等因素來計算此排名。

上榜的大多數城市中，約有一半的房客有能力購買房屋，遠高於全國平均。 這種相對強的負擔能力，預計在未來3至5年內，房屋擁有率將大大提高。

入榜的北卡夏樂市，是重要的金融、貿易和交通運輸中心，亦是僅次於紐約和舊金山的全美第三大金融中心。銀行巨頭如美國商業銀行(Bank of America)總部和富國銀行(Wells Fargo)東岸總部均坐落在此，僅這兩家銀行就為該市提供近4萬個就業機會。此外如美國第六大銀行(Truist)也在此設立總部。金融業為夏樂的經濟發展奠定了基礎。

製造業在夏樂地區雇用超過15萬5000名員工，經濟貢獻超過260億，是僅次於金融保險的第二大貢獻產業。過去五年中，夏樂製造業增長速度是全國的兩倍。該地得益於多元化的工業基礎和勞動力，支持製造業的環境和教育資產，靠近主要市場和基礎設施資產等優勢，使經營成本低。在過去的幾十年裡，不同製造業，如汽車零部件供應商，塑料和高級紡織品，機械製造和能源製造，都有可觀的成長。

夏樂市也是東南部重要的工商貿易區。全美最大電力公司Duke Energy總部，大型零售商Lowes總部等數百家公司都位於該市及其周邊。與此同時，新建計畫也紛至沓來。世界500強2019年排名第42的多元化醫療保健及保險巨頭Centene Corporation宣布將投資一億在夏樂創建新的美東總部，未來10年內將創建3200個工作。 

微軟也將再次投資夏樂，將在梅克倫堡縣(Mecklenburg)投資2300萬擴大分部，進一步擴展夏樂業務。高科技企業Honeywell也於去年宣布將全球總部從新澤西州遷至夏樂。金融科技公司Lending Tree也將擬於今年擴建其位於夏樂的總部。

長年經濟穩定發展吸引了大量勞動力湧入夏樂市。從2009年到2017年，夏樂的勞動力增長了23.88%，在全美大城市裡位居第一。據美國人口普查局數據顯示，夏樂平均每年人口增長達到2萬人左右。

經濟增長，人才湧入，氣候宜人，生活成本低，和教育資源良好等多重因素，吸引了大量投資及購房者的來到夏樂。此外夏樂憑借著低稅收吸引了大批高成本地區的買家，且其房價尚在合理的範圍內。 

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