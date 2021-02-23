我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

國際佛光會 新春音樂會線上播出

記者陳文迪／佛州報導
新春音樂會中，星雲大師讀誦新春十願祈願文。(螢幕翻拍)
新春音樂會中，星雲大師讀誦新春十願祈願文。(螢幕翻拍)

國際佛光會佛羅里達協會與佛光山光明寺，聯合推出「妙樂迎新春，歡喜耕心田」新春音樂會，20日於Youtube首播，有奧蘭多佛光合唱團的演唱、中西樂器演奏、聲樂家的歌唱，以及各分會的會員會友和財神爺的賀年等，會中亦播放星雲大師的新春十願祈福，鼓勵勤耕心田，四季常栽智慧之花。

分會會員以歌唱拜年。(螢幕翻拍)
分會會員以歌唱拜年。(螢幕翻拍)

會員扮財神拜年。(螢幕翻拍)
會員扮財神拜年。(螢幕翻拍)

分會會員拜年。(螢幕翻拍)
分會會員拜年。(螢幕翻拍)

奧蘭多童子軍團團員拜年。(螢幕翻拍)
奧蘭多童子軍團團員拜年。(螢幕翻拍)

佛光山光明寺住持永瀚法師率法師們向大眾拜年、領誦經讚祈福，祝福大家福慧雙修。國際佛光會佛州協會會長劉翠玉希望疫情盡快解除，明年能回到道場的大殿呈獻樂供養。

佛光山光明寺住持永瀚法師祝福大家福慧雙修。(螢幕翻拍)
佛光山光明寺住持永瀚法師祝福大家福慧雙修。(螢幕翻拍)

佛光山光明寺住持永瀚法師(中)率法師們向大眾拜年。(螢幕翻拍)
佛光山光明寺住持永瀚法師(中)率法師們向大眾拜年。(螢幕翻拍)

新春音樂會中，光明寺法師們唱誦經讚祈幅。(螢幕翻拍)
新春音樂會中，光明寺法師們唱誦經讚祈幅。(螢幕翻拍)

國際佛光會佛羅里達協會會長劉翠玉致詞。(螢幕翻拍)
國際佛光會佛羅里達協會會長劉翠玉致詞。(螢幕翻拍)

節目由張毓盟和Aleis Dorman主持，佛光合唱團演唱「恭喜恭喜」開場，並演唱三首合唱曲甘露歌、春遊和祈求，入選「2020北美洲人間音緣音樂會」決賽的李寶戀、孫曉玲、馮璐雅及Rita Merlot合唱「信仰與傳承」。

佛光合唱團演唱「恭喜恭喜」開場 。(螢幕翻拍)
佛光合唱團演唱「恭喜恭喜」開場 。(螢幕翻拍)

佛光合唱團演唱甘露歌。(螢幕翻拍)
佛光合唱團演唱甘露歌。(螢幕翻拍)

佛光合唱團演唱祈求。(螢幕翻拍)
佛光合唱團演唱祈求。(螢幕翻拍)

入選「2020北美洲人間音緣音樂會」決賽的孫曉玲(左上)、李寶戀(左下)、馮璐雅...
入選「2020北美洲人間音緣音樂會」決賽的孫曉玲(左上)、李寶戀(左下)、馮璐雅(右上)及Rita Merlot(右下)合唱「信仰與傳承」。(螢幕翻拍)

家姚安古箏獨奏民歌太湖美，楊劍萍琵琶獨奏高山流水，東南學院聲樂教授羅抒冬獻唱新疆哈薩克族民歌；奧蘭多奧林匹亞高中合唱團帶口罩獻唱月女神(Moon Goddess)。

音樂名家姚安古箏獨奏民歌太湖美。(螢幕翻拍)
音樂名家姚安古箏獨奏民歌太湖美。(螢幕翻拍)

音樂名家楊劍萍琵琶獨奏高山流水。(螢幕翻拍)
音樂名家楊劍萍琵琶獨奏高山流水。(螢幕翻拍)

東南學院聲樂教授羅抒冬獻唱新疆哈薩克族民歌。(螢幕翻拍)
東南學院聲樂教授羅抒冬獻唱新疆哈薩克族民歌。(螢幕翻拍)

奧蘭多奧林匹亞高中合唱團帶口罩獻唱月女神(Moon Goddess)。(螢幕翻拍...
奧蘭多奧林匹亞高中合唱團帶口罩獻唱月女神(Moon Goddess)。(螢幕翻拍)

曾獲全國管弦樂冠軍的羅徹斯特大學服裝、選取、伴奏、配樂、背景等都精心策畫。團員各自在家錄製音聲影像，蓮花分會Rita Merlot集合合成，整體影音製作由張自提供電腦技術支援、合成及片頭配樂、剪輯等，發揮集體創作精神。

曾獲全國管弦樂冠軍的羅徹斯特大學伊士曼音樂學院「紅杉管樂五重奏樂團」表演管樂五重...
曾獲全國管弦樂冠軍的羅徹斯特大學伊士曼音樂學院「紅杉管樂五重奏樂團」表演管樂五重奏。(螢幕翻拍)

音樂會視頻：

來源：FGS Guang Ming Temple

佛州 疫情

上一則

疫情阻測驗 喬州要求免除本學年州考

下一則

日打2.7萬劑疫苗 馬州住院數降至千人以下

延伸閱讀

捲土重來？川普傳將宣告參選2024年總統大選

捲土重來？川普傳將宣告參選2024年總統大選
場邊人語／國王到訪 籃網開放

場邊人語／國王到訪 籃網開放
錢冠州榮調 中佛州僑界歡送

錢冠州榮調 中佛州僑界歡送
中國專協線上春晚 逾400會員同歡聚

中國專協線上春晚 逾400會員同歡聚
奧蘭多中國專業人士協會線上春晚 400人歡聚

奧蘭多中國專業人士協會線上春晚 400人歡聚

美50最宜狗居城市 佛州3城入榜前10 坦帕排第1

美50最宜狗居城市 佛州3城入榜前10 坦帕排第1

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表