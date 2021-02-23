國際佛光會 新春音樂會線上播出
國際佛光會佛羅里達協會與佛光山光明寺，聯合推出「妙樂迎新春，歡喜耕心田」新春音樂會，20日於Youtube首播，有奧蘭多佛光合唱團的演唱、中西樂器演奏、聲樂家的歌唱，以及各分會的會員會友和財神爺的賀年等，會中亦播放星雲大師的新春十願祈福，鼓勵勤耕心田，四季常栽智慧之花。
佛光山光明寺住持永瀚法師率法師們向大眾拜年、領誦經讚祈福，祝福大家福慧雙修。國際佛光會佛州協會會長劉翠玉希望疫情盡快解除，明年能回到道場的大殿呈獻樂供養。
節目由張毓盟和Aleis Dorman主持，佛光合唱團演唱「恭喜恭喜」開場，並演唱三首合唱曲甘露歌、春遊和祈求，入選「2020北美洲人間音緣音樂會」決賽的李寶戀、孫曉玲、馮璐雅及Rita Merlot合唱「信仰與傳承」。
家姚安古箏獨奏民歌太湖美，楊劍萍琵琶獨奏高山流水，東南學院聲樂教授羅抒冬獻唱新疆哈薩克族民歌；奧蘭多奧林匹亞高中合唱團帶口罩獻唱月女神(Moon Goddess)。
曾獲全國管弦樂冠軍的羅徹斯特大學服裝、選取、伴奏、配樂、背景等都精心策畫。團員各自在家錄製音聲影像，蓮花分會Rita Merlot集合合成，整體影音製作由張自提供電腦技術支援、合成及片頭配樂、剪輯等，發揮集體創作精神。
音樂會視頻：
來源：FGS Guang Ming Temple
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