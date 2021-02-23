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喬州將撥5.2億援租金 144郡受惠

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州政府表示正在製定計畫，將在未來幾個月內為該州159個郡中的144個郡提供5億2200萬元的聯邦租金援助。

社區事務部門(Department of Community Affairs)上周表示，將直接付款給房東和公用事業提供商。該援助通常為期12個月，但有些家庭可能有資格獲得15個月的援助。

該部門表示，此計畫不包括查塔姆郡、切洛基郡、克來頓郡、卡布郡、底克甫郡、福賽斯郡、富頓郡、谷內郡、霍爾郡和亨利郡。這些較大的郡和亞特蘭大市將直接從聯邦政府獲得250億元的資金。

要獲得資格，申請者須符合失業救濟的資格，經歷收入減少或生活費用增加，或者因COVID-19而經歷了其他財務困難。如果申請者有無家可歸的風險或家庭收入低於該地區中位數的80%，也有資格申請。

如果家庭收入低於地區中位數收入50%，或是在申請時，該戶有一個或多個人已經90天或更長時間失業者，優先考慮。

疾病控制與預防中心(CDC)將暫停驅逐令的期限延長至3月31日。喬州政府表示，這意味著在此之前，民眾不應因為無法支付房租而遭驅逐。

該計畫將從3月份開始接受申請。詳情可上網：GeorgiaRentalAssistance.ga.gov。

租金 喬州 喬治亞州

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