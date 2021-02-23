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微軟亞城建樞紐 設2數據中心

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

微軟日前宣布，將在亞特蘭大都會區成立其主要樞紐，將在Douglasville與East Point各建立區域數據中心，並且在Westside的Quarry Yards購入了90畝的土地。

微軟這一宣布是在喬治亞州副州長鄧肯(Geoff Duncan)召集了第一次喬州創新工作小組(Georgia Innovates Task Force)大約一年之後。該小組由已退休的聯邦參議員艾薩克森(Johnny Isakson)和前喬治亞理工學院(Georgia Tech)院長Bud Peterson共同主持。其目標是使喬州成為「東岸的技術之都」。

但在該次會議後不久，COVID-19疫情就爆發了。鄧肯表示，遠端學習、工作以及醫療的需求使小組的工作更加緊迫。鄧肯說：「老實說，所有這些本需要五年才能推行採用的事情，可能須加速在五個月內完成。」

鄧肯說，在未來的12個月中，該小組將加速尋求對於技術的投資，並推動寬頻網路的發展不會獨漏農村。

鄧肯表示，如果能在鄉村地區找到想留下或搬遷至那裡的人才，在數據儲存中心、編程部門或是資料分析公司外圍創造經濟發展及適合的環境，那麼發展農村地區將大有可為。

鄧肯說，該州的大學在為科技公司培養人才方面也有著重要作用。

微軟總裁史密斯(Brad Smith)表示，對於科技公司而言，這是一個好機會，在喬州有一流的大學，從喬治亞理工學院和喬治亞州立大學(Georgia State)，到全美最有名的三個非裔大學：克拉克亞特蘭大大學(Clark Atlanta)，莫爾豪斯學院(Morehouse)和斯佩爾曼學院(Spelman)。

微軟的擴張計畫預計將需要數年才能完成，但微軟表示到年底為止，將在亞特蘭大擁有2500名員工，大約是該公司在矽谷和舊金山的三分之一。

微軟 喬州 亞特蘭大

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