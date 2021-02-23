疫情阻測驗 喬州要求免除本學年州考

疫情造成許多學校關閉，學生選擇上網課，這使得舉行年度的標準型測驗有其困難性。(亞特蘭大公校臉書)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)和州督學伍茲(Richard Woods)上周要求聯邦教育部 ，免除本學年該州的標準型測驗—里程碑考試(Milestones)和其權責。

伍茲提到，從現在起僅三個月，喬州 的學年即將結束。通常在第二學期結束前也將進行聯邦所要求的標準型測驗。但時值全球疫情 流行時刻，進行測驗有其困難，尤其是這種必須親自到場的高風險測驗。

前任教育部長德沃斯(Betsy DeVos)之前告訴各州，學生們今年須接受標準型測驗，不要期望聯邦對於每年州考的要求會有所減緩。德沃斯在去年3月因疫情大多數關閉後，同意各州免除測試，但她表示今年可能不會這樣做。

在新政府上任後，喬州希望拜登所提名的教育部長候選人卡多納(Miguel Cardona)能更同情在疫情流行間舉行大規模測驗的困難。卡多納目前正等待參議院全體議員的投票。

在本月初參議院委員會的質詢中，卡多納認為不需要強制學生到校進行測驗，但他也說，如果不評估學生的表現，針對未來資源分配將很難提供有效的支持數據，從以支持縮小教育差距。

伍茲表示，由於疫情干擾了教學，許多學生選擇上網課，因此任何測驗的有效性都堪慮。甚至目前喬州已恢復面授的學校，由於爆發確診並且需要進行隔離，多校也陸續不定時關閉。他說：本學年所面臨的挑戰前所未有，專家們知道無法在一夕之間重新設計和修改考試制度。

該申請案中還提到將學生，特別是那些體弱多病者，送回學校進行考試的風險。

喬州日前已採取行動，降低了里程碑考試對成績的比重；州教育委員會並在去年12月同意取消州考科目中的四門高中課程所占成績的權重。

教育學者對今年是否應舉行州考持有不同意見。Center for American Progress機構的K-12教育政策代理副總裁哈里斯(Khalilah Harris)表示，去年取消州考很合理，但若今年也取消，將會對長久以來被邊緣化的學生構成風險。

她表示，現在比以往任何時候都更需要了解學生的表現，以便當局了解學校和教育者應如何改善來增強和豐富學生的學習。