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嘉惠社區老人 喬州開4大型疫苗接種站

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
州長坎普宣布四個新的大疫苗接種站後，回答相關問題。(美聯社)
州長坎普宣布四個新的大疫苗接種站後，回答相關問題。(美聯社)

喬治亞州官員將開放四個新的大型疫苗接種站，目標每周可施打2萬2000劑，將嘉惠服務不足社區中的老人，而先前因全美暴風雪而延遲的約10萬劑疫苗，預計將在本周抵達喬州。而該州雖然疫情多種數據稍顯緩和，新冠死亡率仍舊名列全美前幾名。

喬州公共衛生部門發言人尼丹(Nancy Nydam)表示，共有Moderna的9萬7200劑和輝瑞的3900劑受到氣候因素而延遲。

她說，輝瑞的劑量定於周一到貨，而Moderna則預計將在周末前到達。喬州下周也預計將收到計畫分配的約19萬8000例首劑疫苗。尼丹表示，各地人員正向之前預約遭到取消，需要重新安排的民眾聯繫。

目前疫苗接種處於1A階段，可接種者包括65歲及以上者，其護理人員，急救人員和衛生工作者。州長坎普(Brian Kemp)上周表示，由於聯邦政府已承諾在未來幾周內增加分發劑量，該州將在未來兩周內確定擴大疫苗的標準。

在全美和喬州，白人疫苗接種率很高，非裔則落後。

坎普說，接種站的選址考量到鄰近少數族裔社區，特別是在亞特蘭大機場附近的克來頓郡(Clayton)，該郡接種率落後於亞城都會區附近的其他郡。

坎普表示，隨著疫苗分配量增加，預計會增加更多的大型接種點。喬州人可上網：myvaccinegeorgia.com註冊疫苗接種。尚沒有資格注射者可輸入電郵，網站將寄發通知，告知民眾何時可接種。

而根據白宮新冠病毒特別小組最新報告指出，即使喬州COVID-19的許多指標都呈大幅改善趨勢，包括住院率和檢測陽性比率大幅下降，但死亡率依舊居高不下，是全美最高的州之一，且尚無消緩跡象。

在病例激增後，通常死亡人數會滯後約一個月才反映出來。喬州近日持續攀升的死亡數，是1月中旬病例激增的後續反映。

如果該趨勢持續保持下去，那麼高死亡率應該在接下來的幾周內開始消退，但到目前為止，高死亡趨勢仍持續惡化。根據白宮報告指出，2月的第二周，喬州每10萬居民中新死亡人數排名全美第六，前一周排名第八，而再往前一周則排在第11位。

上周二是喬州疫情流行迄今死亡人數第二多的一天，共有179人死亡。2月12日則破紀錄的一天有184人死亡。

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