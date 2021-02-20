佛州驚見首例巴西變種病毒 聯邦疫苗站下月四都會區設立

CDC巴西變種病毒(P.1)數據全美分布圖示。(CDC數據截圖)

州衛生廳19日數據，陽性率下降至5.85%，新冠住院人數繼續下降；增6683例確診，發現首例巴西變種病毒 病例。由於惡劣氣候影響疫苗 配送，多郡的疫苗職注射預約均需延期。聯邦大眾疫苗接種中心3月3日起在四都會區設立，每日12小時，可供應3000劑疫苗。南佛州 醫院宣布下周起開放55歲及以上者接種疫苗，鮑爾郡郡長亦向州長要求，希望擴大疫苗接種優先級列表，允許55歲及以上的居民、執法人員和教師及其他未注射疫苗的一線工作人員接種疫苗。

根據疾病預防控制中心(CDC)，截至18日，巴西變種病毒(P.1)全美四州共五例，包括明尼蘇達州2例，奧克拉荷馬州、馬利蘭州和佛州各一例。英國變種病毒(B.1.1.7)全美已42州染疫，共1523例，佛州433例居第一，加州第二195例，密西根州157例第三。另一南非變種病毒(B.1.351)，全美10州報告21例，馬利蘭州8例第一，佛州尚無該病例。CDC變種病毒數據網頁：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant-cases.html。

白宮新冠防疫小組宣布聯邦支持的大眾疫苗接種「社區疫苗接種中心」(Community Vaccination Centers)，將在四都會區該放，包括奧蘭多瓦藍西亞大學(Volencia College)、邁阿密戴德社區大學北校區(Miami Dade Community College, North Campus)、坦帕灰狗巴士站(Tampa Greyhound Track)及傑城門路商場(Gateway Mall)，這些站點將充當樞紐，並在附近社區提供更多的支持性小型疫苗接種中心。

聯邦緊急事務管理局(FEMA)，美國國防部，佛州衛生廳，佛州緊急事務管理處和佛州國民警衛隊已結盟夥伴關係運營四處站點。州長德桑提斯(Ron DeSantis)報告，預計3月3日開放，每周七天每日12小時，上午7時至晚7時，提供2000劑疫苗接種，每個站點將有兩個較小的移動衛星站點，在服務不足的地區每天管理500劑，使每個站點的總總數達到每天3000劑。

白宮新冠高級顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，聯邦疫苗接種地點根據一系列標準確定，其中包括疾病控制與預防中心的社會脆弱性指數，考慮社會經濟地位，家庭組成，少數族裔，語言，住房類型和交通狀況等，旨在識別和繪製全國危機期間最需要支持的社區。選擇時的兩大考量為如何使更多的人更快地接種疫苗，以及如何使更多的人更公平地接受疫苗接種。

佛州衛生廳2月19日新冠疫情數據。(佛州衛生廳)

根據白宮，橘郡被選為試點計劃，因它是佛州服務不足/邊緣化人口嚴重不足的九郡之一。橘郡目前的貧困率為16.1％，一半以上的人口是少數族裔，10.9％殘疾人，11.4%為65歲以上，有6％的人口英語水平有限，6％的家庭沒有汽車。

斯拉維特說，白宮預計將在未來10天內發布更多公告，將有助於弱勢人群獲得疫苗，減少包括交通不便和預約等障礙。目前只有65歲以上的居民和醫護人員有資格接種疫苗，預約可上網：myvaccine.fl.gov。

鮑爾郡(Broward)郡長蓋勒(Steve Geller)向州長要求，希望擴大疫苗接種優先級列表，允許55歲及以上的居民、執法人員和教師及其他未注射疫苗的一線工作人員接種疫苗。

CDC英國變種病毒(B.1.1.7)數據全美分布圖示。(CDC數據截圖)

根據州衛生廳19日報告，鮑爾郡22萬1884人接種疫苗，第一劑93萬3684人，12萬8200人完成兩次疫苗注射。蓋勒說，鮑爾郡有34萬名老年人，只有大約25萬名需要疫苗。該郡已為65歲以上人口的47％提供疫苗接種，高於州的平均水平43％和邁阿密戴德郡39％的比例。隨著可用疫苗數量的增加，在下個月內，鮑爾郡可為65歲以上希望接種疫苗的人接種疫苗。因此，希望州長在不久的將來發布新的行政命令，以擴大有資格獲得COVID疫苗的人員名單。

周五，傑克遜健康系統(Jackson Health System)宣布，從下周開始，將開始為55歲及以上的高危人群接種疫苗，但須附醫生的照會，說明患有CDC訂定的13種嚴重疾病的高危疾病之一，疫苗預約將於下周二開始，周三開始注射。

CDC確定的COVID高風險的13種疾病包括乳腺癌、心肌病(cardiomyopathy)、充血性心力衰竭(congestive heart failure)、COPD、伴搭橋的冠心病(coronary artery disease with bypass)、唐氏綜合症(Down Syndrome)、終末期腎衰竭end-stage renal failure、白血病(leukemia)、肺癌、淋巴瘤、病態肥胖、鐮狀細胞病(sickle cell disease)和器官移植受者。

根據州衛生廳數據，截至周五，佛州接收管理的疫苗共逾391萬1999劑，逾261萬7774人接種疫苗，完成兩劑疫苗注射者129萬4225人，滿65歲者逾197萬4583人注射第一劑。