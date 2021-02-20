確保學生安全 春季標準測試時間將延長兩周

佛州春季州考將延長整體實施時間。(美聯社)

州教育 廳宣布4月開始的春季州考，近200萬的三年級到高中的學生將參加考試。通常，每組測試在大約兩周的時間內進行。但是現在將延長兩周，教育工作者希望增加時間可以讓每一次考試室內的人數量少些，環境更安全。

由於擔心疫情 ，一些教育倡導者已敦促州今年取消標準化考試。但州府指，州和聯邦法律都要求進行測試，現在比以往任何時候都更加重要。它將為父母和教育工作者提供衡量學生進步情況的指標。許多學生在學業上都很掙扎，因為學校去年春天關閉，在線學生落後於校園裡的同學。測試將幫助老師和校長了解學生的情況，如果進度落後，需要什麼幫助。

但是，一些沒有將孩子送回校園，讓他們在網上學習的父母，反對面對面的測試。一份在線請願書上逾1萬2600個簽名，要求佛州 取消本學年的考試，認為應更關心學生的身心健康，而不是考試成績。

歐夏拉郡學區學監佩斯(Debra Pace)說，許多校長不希望今年將這些考試用於從A到F的學校評級成績。也有校長向柯克倫要求取消今年的評級成績，稱會對教師造成不公平的壓力。教育廳表示，計劃在考試成績確定後決定評級，該部門可以確定是否存在重大異常。

佛州的所有標準化測試都必須親自應考。其中包括針對某些中學和高中班級的達標準評估(Florida Standards Assessments，FSA)，課程結束測驗，以及針對英語學習生的ACCESS考試。

州府去年因疫情取消春季的測試，但隨後又恢復限制較多的夏季和秋季測試。指到目前為止，安全地執行標準化測試，部分原因是，與即將進行的春季測試一樣，給予更多的時間，甚至允許周末和晚上進行。