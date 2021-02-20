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1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

佛州及美南僑團與中國駐美國大使館視訊賀年

記者陳文迪／佛州報導
佛州及美南僑團與中國駐美國大使館春節視訊會議，右上佛州華聯會長顏耀陽，左上中國駐美大使館公使徐學淵。(顏耀陽提供)
佛州及美南僑團與中國駐美國大使館春節視訊會議，右上佛州華聯會長顏耀陽，左上中國駐美大使館公使徐學淵。(顏耀陽提供)

佛州及美南僑團與中國駐美國大使館春節視訊會議，中國駐美大使館公使徐學淵與出席的代表，包括佛州華人華僑聯合會(CASEC)會長顏耀陽，以及德州、喬治亞州等地的僑團代表們相互賀節、交流僑務。

徐學淵指出，自去年7月底休士頓領事館關閉以後，大使館暫代工作，但因人力資源有限，又受新冠疫情及中美關係的影響，工作離實際需要有差距。在新的一年裡，將克服困難，加大投入，為各界提供更優質高效的服務。顏耀陽感謝大使館和原休士頓總領事館長期對佛州華人華僑的關愛和支持，特別是在中美關係特別困難和新冠疫情嚴峻的情況下，依然關心佛州華僑。

顏耀陽也回顧去年一年多來，佛州華聯理事會在非常困難的情況下，所做的大量工作，包括2020年1月在Boca Raton市的露天劇場舉辦2020年春節晚會及遊園活動，吸引3000多市民和遊客，傳播中華文化，促進美中文化交流。在中美兩國疫情爆發期間，佛州華聯聯合美中企業總商會佛州分會，佛州中華同鄉聯合總會等社團，募集10幾萬元的善款和醫用物質，組織40多次的捐贈活動，捐贈醫用物質給武漢和佛州兩地的醫院，老年居民，警察局和圖書館等，受到當地媒體關注。另外，在支持武漢和佛州社區抗疫的同時，也多次採購口罩和增強免疫力的中藥，免費提供給會員，並優先照顧65歲以上的老年會員，受到各界支持。

佛州 大使館 疫情

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