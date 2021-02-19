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亞城台鄉會慶新年 頒發優秀青年獎學金

【亞特蘭大訊】
左起為新任亞特蘭大台灣同鄉會理事魏語騰、趙家宏、蔡昆峰。左四為會長黃鴻展，右起為副會長陳仲宗、李立湘、蘇瑞碧、簡介昱及沈宇蘋。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
左起為新任亞特蘭大台灣同鄉會理事魏語騰、趙家宏、蔡昆峰。左四為會長黃鴻展，右起為副會長陳仲宗、李立湘、蘇瑞碧、簡介昱及沈宇蘋。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)

為凝聚及維護郷親情誼，基督教台語長老教會日前邀請亞特蘭大台灣同鄉會一同歡度新春佳節。台鄕會當天也召開年會並舉辦理事及會長改選，當日有近百位鄉親及教會成員出席。

台鄉會會長黃鴻展首先向大家拜年，他指出去年疫情嚴峻之際，理事們發起募款送愛心活動，共募得1萬1000元，除向台灣購買防護物資捐贈本地醫護人員及州政府公務員外，更連續四周每周贈送一次愛心便當至五個當地警局，以慰勞執法人員。他感謝鄉親共襄盛舉，讓喬州各族裔感受到台灣人熱心公益。

接著長老教會的金成雨牧師向大家拜年，並帶領禱告，祈求疫情儘快結束，並盼望上帝繼續賞賜平安喜樂。

全美台灣同鄉會副會長沈宇蘋表示，全美台鄉會目前有近30個活躍的分會，全美共有超過50個台鄉會服務鄉親。感謝亞特蘭大鄉親一直以來對全美台鄉會的大力支持。亞特蘭大台鄉會近期開設線上台語班，最近第三期招生，好評如潮，訓練了50多位北美各地各行各業專業人士。學員除了能開口講台語，更具備讀寫台語漢字甚至羅馬字的能力，多位學員皆以能用台語宣講自己的專業為研習目標，為傳承台語文貢獻卓著。

當天並且頒發今年的優秀青年獎學金得主，分別為Davis Lee與Andrea An。

抽獎得獎者喜出望外。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
抽獎得獎者喜出望外。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
左起為同鄉會會長黃鴻展、文教中心主任賴麗瑩。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
左起為同鄉會會長黃鴻展、文教中心主任賴麗瑩。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
當天備有豐富的台灣美食。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
當天備有豐富的台灣美食。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
今年優秀青年奬學金得主Andrea An(右，陳菱之子)。(亞特蘭大台灣同鄉會提...
今年優秀青年奬學金得主Andrea An(右，陳菱之子)。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
全美台灣同鄉會副會長沈宇蘋肯定亞特蘭大台灣同鄉會為傳承台語文之貢獻。(亞特蘭大台...
全美台灣同鄉會副會長沈宇蘋肯定亞特蘭大台灣同鄉會為傳承台語文之貢獻。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
長老教會的金成雨牧師帶領大家禱告。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
長老教會的金成雨牧師帶領大家禱告。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
今年優秀青年奬學金Davis Lee(左，李英毅之子)。(亞特蘭大台灣同鄉會提供...
今年優秀青年奬學金Davis Lee(左，李英毅之子)。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
當天有近百位鄉親及教會成員出席。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)
當天有近百位鄉親及教會成員出席。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)

台灣 亞特蘭大 疫情

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