亞城台鄉會慶新年 頒發優秀青年獎學金

左起為新任亞特蘭大台灣同鄉會理事魏語騰、趙家宏、蔡昆峰。左四為會長黃鴻展，右起為副會長陳仲宗、李立湘、蘇瑞碧、簡介昱及沈宇蘋。(亞特蘭大台灣同鄉會提供)

為凝聚及維護郷親情誼，基督教台語長老教會日前邀請亞特蘭大台灣 同鄉會一同歡度新春佳節。台鄕會當天也召開年會並舉辦理事及會長改選，當日有近百位鄉親及教會成員出席。

台鄉會會長黃鴻展首先向大家拜年，他指出去年疫情 嚴峻之際，理事們發起募款送愛心活動，共募得1萬1000元，除向台灣購買防護物資捐贈本地醫護人員及州政府公務員外，更連續四周每周贈送一次愛心便當至五個當地警局，以慰勞執法人員。他感謝鄉親共襄盛舉，讓喬州各族裔感受到台灣人熱心公益。

接著長老教會的金成雨牧師向大家拜年，並帶領禱告，祈求疫情儘快結束，並盼望上帝繼續賞賜平安喜樂。

全美台灣同鄉會副會長沈宇蘋表示，全美台鄉會目前有近30個活躍的分會，全美共有超過50個台鄉會服務鄉親。感謝亞特蘭大鄉親一直以來對全美台鄉會的大力支持。亞特蘭大台鄉會近期開設線上台語班，最近第三期招生，好評如潮，訓練了50多位北美各地各行各業專業人士。學員除了能開口講台語，更具備讀寫台語漢字甚至羅馬字的能力，多位學員皆以能用台語宣講自己的專業為研習目標，為傳承台語文貢獻卓著。

當天並且頒發今年的優秀青年獎學金得主，分別為Davis Lee與Andrea An。