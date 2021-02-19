喬州將開放4大型接種站 新疫苗追蹤平台也啟動

圖為喬治亞州公共衛生署啟動了新的COVID疫苗數據平台。(網站截圖)

喬治亞州 州長坎普(Brian Kemp)周四在記者會上表示，將於周一開放四個大型疫苗 接種站，分別位於阿爾巴尼(Albany)，梅肯(Macon)，哈伯軒郡(Habersham)以及亞特蘭大機場旁的達美航空博物館。

這些接種站每天將各自能接種1100支疫苗，民眾須事先上網預約：yvaccinegeorgia.com/。

此四個點將能在每周接種2萬2000支疫苗，並在供應充足後亦可增加接種量。

坎普說，擴大疫苗接種的計畫將在未來兩周內拍板。

而該州公共衛生署也啟動了新的COVID疫苗數據平台：bit.ly/2Zs05Sf。將於每日下午3時更新。

平台上所提供資訊包括：

●喬州 已接種並匯報的疫苗數，按第一劑和第二劑分類。

●每10萬居民中由喬州提供者所施打的疫苗數，按第一劑和第二劑畫分。

●每天各郡的接種疫苗數。

●疫苗接種者的種族資料。

●從聯邦政府分配給喬州，並已運送到的疫苗總劑量。

●從聯邦分配中獲得疫苗的喬州提供者數量。

●運送給喬州提供者的疫苗總數以及已施打疫苗的百分比。

該機構表示，將定期檢查和更新平台的功能，以確保數據品質，準確性和透明度。

截至18日下午為止，該州已經施打了逾160萬劑疫苗，占所有聯邦所分配至喬州的82%。