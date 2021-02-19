等不及了！喬州老師赴外州打新冠疫苗

喬州教師目前無疫苗可打，因此有人跨越州界去鄰近的阿拉巴馬州施打。圖為位於喬州Augusta的University Hospital醫護人員施打疫苗。(美聯社)

在經過近一年的遠距學習後，喬治亞州多郡學校已重開。即使多個學區督學日前致信給州長坎普(Brian Kemp)，喬州 依舊尚未名列全美已提供教師施打新冠疫苗 的28個州之內。目前，鄰近的阿拉巴馬州 正為教師接種疫苗，且不需要居住證明，這導致了一些喬州教師越過州界去接種。

喬州公共廣播電台(GPB)採訪了教師Debbie，她去了阿州奧本市(Auburn)的沃爾瑪打疫苗。

Debbie表示，喬州教師無疫苗可打令她難以入眠。某天晚上看到阿州教師可接種疫苗，她想想那不過就在隔壁州。於是她上了沃爾瑪網站，「出乎意料容易地」第一次登記就成功。

黛比說，她工作的學區並無要求學生戴口罩，她感到很失望，覺得自己未受到保護。

喬州目前正處於疫苗接種的1A+階段，其中並不包括教師，除非他們符合一定的年齡要求。

儘管多個學區施加壓力，要求將現階段疫苗擴大給教師接種，但喬州政府以劑量有限為由拒絕。NBC報導，日前該州艾柏頓(Elberton)的醫學中心為教師接種疫苗，遭到州官員突襲，指稱違反了該州指導方針。

事後，喬州公衛署在新聞稿中表示，待喬州自聯邦分配的疫苗增加後，便能不受限地擴大接種資格給更多民眾。然在此之前，疫苗提供者須遵守當下的接種階段規定，以確保有限疫苗供給給最具高風險的人。

據亞特蘭大憲報(AJC)研究指出，喬州之所以在教師的疫苗接種上落後，是因為該州先前將約100萬名介於65至74歲之間的民眾，由疫苗接種第三階段移至第一階段。

AJC指出，喬州修訂後的疫苗注射階段表與CDC建議的不同，CDC建議教師排在年紀較輕的長者前先接種疫苗。

該州還將警察和消防員移到1A+階段。而目前該州45萬名教育工作者則排在1B期。

全美各州施打疫苗的時程表各不相同。在喬州，65歲以上長者現階段都可以施打疫苗，但在鄰近其他州並非如此。在阿拉巴馬州，民眾須滿75歲才可施打；田納西州各郡規定不同，最低年齡限制為70歲或75歲；而在南卡羅來納州是70歲。這也導致了這些州的一些老人湧入喬州打疫苗。

根據紐約時報報導，喬州公衛署署長杜米(Kathleen Toomey)日前表示，跨州打疫苗是「不負責任和自私」(irresponsible and selfish)的行為，但她也說州政府不會強制禁止此情況發生。

杜米說，儘管每個州都應優先考慮當州居民，但整體目標是要盡可能為最多人接種疫苗。

有10個郡與田州及阿州接壤的喬州西北區衛生部門發言人博斯(Logan Boss)表示，的確看到有人從外州趕來打疫苗，儘管這數字非常低。

他說，每個人都必須出示身份證。然而，無法出示或持有他州身份證的人，在現場也不會被拒絕。