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喬州州長坎普競選連任 已募款190萬

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

根據喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)的競選連任團隊日前提交的報告，在過去的七個月中，該團隊已募到了190萬元，而目前其競選帳戶內已有630萬元。

坎普在明年連任之路上，可能再次遇上上次的對手—民主黨的艾布蘭(Stacey Abrams)。

根據亞特蘭大憲報(AJC) 報導，喬州議員遊說者，其所屬公司以及州承包商為坎普競選提供了大筆資金。

傑克遜醫療保健(Jackson Healthcare)為坎普競選貢獻了1萬8100元。在COVID-19流行一個月後，坎普宣布與該公司達成無競標協議(no-bid agreement)，通過子公司為需要的醫療院所提供更多的重症醫護人員。去年秋天，州長辦公室估計這筆交易的價值高達2億2000萬元，儘管當時所支付給該公司的金額要少得多。

坎普在2018年花費了大約2000萬元，以些微差距擊敗了艾布蘭。然川普稍早表示將會支持共和黨在2022年反對坎普連任，因為坎普不願協助他推翻喬州11月大選的結果。

艾布蘭在2018年的競選支出超過了坎普。據報導指出，截至2020年底，她的州長競選賬戶中只有4萬8000元。但其成立的投票權益組織Fair Fight自2018年底以來已籌集了約1億元。

另一方面，前喬州聯邦參議員普度(David Perdue)周一則向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)提交了候選資格聲明，這為其在2022年對戰民主黨參議員沃諾克(Raphael Warnock)打開了大門。

普度在1月決選時對上民主黨的奧索夫(Jon Ossoff)，以些微差距敗北。奧索夫及沃諾克的勝利，導致民主黨自2011年以來首次掌控參議院。

奧索夫的任期直到2026年才屆滿，沃諾克則因是填補已退休的共和黨艾薩克森(Johnny Isakson)的剩餘任期，目前僅剩兩年。

民主黨 喬州 共和黨

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