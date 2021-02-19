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喬州餐館工年薪不到其他職位一半 收入差距全美第三大

【亞特蘭大訊】
喬州餐館工年薪平均為2萬544元，與其他職位工資4萬9620元相比，差了59%。(美聯社)
喬州餐館工年薪平均為2萬544元，與其他職位工資4萬9620元相比，差了59%。(美聯社)

根據獨立組織Business.org最近一項研究指出，雖然餐館工在全美占據55.6%的職位，但其整體收入卻僅有其他職位年薪的46%。該研究還對各種餐館工與其他職位收入差距進行了全國排位，喬治亞州排名為倒數第三位。

該研究人員比較了餐館工在各州、華盛頓特區和夏威夷群島、波多黎各和維爾京群島的薪酬。除了餐館的侍應生，也調查了酒吧調酒師，洗碗工以及領位等的工資。研究發現，全美810萬餐館工的平均年薪是2萬4861元，僅是其他行業年薪的46%。

研究並對餐館工和各州所有其他行業平均年薪的差價百分比進行排序。如果餐館工年薪和其他行業年薪差距最小，該州就排第一。差距越大，排位越靠後。研究發現排第一的是夏威夷群島。餐館工年薪4萬1502元，與其他行業平均年薪5萬4930元相比，只減少了24%。排名第二的是波多黎各群島，雖然餐館工年薪為1萬8047元，但是該地其他工種平均工資2萬9670元，僅僅少39%。而與波多黎各收入類似的阿拉巴馬州餐館工年薪，同樣是少於2萬，但與其州其他內職位的4萬4930元相比，差57%，因此，阿州排名第47。華盛頓特區的餐館工與夏威夷群島的餐館工收入類似，年薪可達4萬1205元，但是由於該區其他職位年薪為近9萬元，差54%，因而排在第29。

喬州餐館工年薪平均為2萬544元，與其他職位工資4萬9620元相比，差了59%，排第52位，倒數第三。倒數最末二位則是羅德島州與維吉尼亞州

研究指出，餐館工不僅工資低，而且還不穩定，餐飲業及其工人一直都面臨著嚴峻的挑戰。由於COVID-19的爆發，全國已經有超過11萬的餐廳長期或者臨時關門。加上對安全的擔憂，餐館工人很難找到穩定的收入源，使得餐館工雪上加霜。

詳細排名可查看：bit.ly/3ucJikr。(楊欣欣)

夏威夷 維吉尼亞州 阿拉巴馬州

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