中國專協線上春晚 逾400會員同歡聚

奧蘭多中國專業人士協會(OCPA)春節晚會，節目之一兒童歌舞。(視頻翻拍)

奧蘭多中國 專業人士協會(OCPA)春節晚會採網路Zoom會議進行，逾400會員會友上網歡聚。該活動為中佛州華人社區規模最大之春節活動，今年延續傳統，有在線拜年、年夜飯，猜謎、春聯及在線搶答及抽獎活動，以及本地、北美及中國多個文藝匯演。

會中並頒發社區服務獎，獲獎人包括高鷹擊、鄧賽、危佳、馬本江、王曉鐵、王嶸、曾賢虹、韓飛、諸葛卿。會長陸焱讚揚得獎人為OCPA的榮光，她也感謝贊助商家和為兩次抗疫捐款及物資的會員和熱心人士。

橘郡郡長德敏斯(Jerry Demings)特別與會，在牛年的開端，送上新春的祝福。他說，雖然社區仍處於疫情之中，但疫苗繼續分發，對未來的日子充滿希望。德敏斯肯定所有表演及參與者為文化傳承的努力，橘郡因豐富的多元文化而強大有力，表示將繼續致力於建造「創新、合作和包容」的社區文化。

會中播映「OCPA兩地抗疫回溯」影片，回顧專協為中國抗疫打上半場和為美國 抗疫打下半場的全過程。專協會員、家庭和社區企業等為中國抗疫籌款和物資約四萬元，為美國抗疫籌款約三萬元。影片由專協理事和晚會總導演 屈琴製作，文宣組協力資料。

開場曲由女高音郭春媛演唱，青年作曲家王樂游、小提琴手歐陽東方和大提琴手張桐睿在奧蘭多公園裡演奏王樂游創作的電影組曲「旅行」，多位小朋友演唱童謠及表演舞曲。其他節目還有兒童古詩朗誦，非物質文化遺產傳承人孫晨旭古音吟誦「關雎」等精彩表演。