錢冠州榮調 中佛州僑界歡送

中佛州僑界迎新歡送會，與會人員合影，前排右六駐邁經文處長錢冠州。(記者陳文迪/攝影)

中佛州 僑界日前在火雞湖比爾費德瑞克公園(Bill Frederick Park At Turkey Lake)舉辦慶祝牛年迎新，並歡送即將於３月榮調中華民國駐貝里斯大使的駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州，及歡迎該處新進外交部副參事范家銘與領務組副領事蔡亦欣，因疫情 ，僅容50人出席。

錢冠州向與會者拜年，祝賀扭轉乾坤。他感謝僑界在他近三年任期的支持和協助，期待未來再多交流。

范家銘與蔡亦欣則分別簡報各自工作範疇及概況，僑務秘書吳佩芬則帶來僑委會贈送的防疫包給與會人員。

僑務委員王成章、僑務諮詢委員楊喬生代表僑界贈送佛州地圖形狀的紀念牌「外交菁英」給錢冠州，與會者和錢冠州一起高歌「祝你幸福」，表達不論在何時何處的滿滿祝福。

當天第一銀行經理高建智特別換發2元面額新鈔的紅包發放，人人有獎；台商會長楊琇雅等人亦各捐出現金百元作紅包抽獎，現場喜氣洋洋。

當天大奧蘭多台灣 商會會長楊琇雅、佛州急難救助協會會長徐國鈴、華商總會會長周麗雪、中佛州中美協會前會長劉翠英、奇士美華人協會會長嚴培達、佛州中華學人協會會長穆椿榮、慈濟奧蘭多聯絡處負責人林智、天柏灣(Tampa)台灣商會會長張瑞彬、中佛州中華學校校長梁桂台墨爾本地區代表薛正凱，以及甘城(Gainesville)代表楊美智等，分別代表當地及各自團體發言，感謝錢冠州在任期間對社團的支持和鼓勵。

僑務促進委員張熙增提出歡迎新人的「飯(范)菜(蔡)」說，有錢高升，為佛州的豐衣足食開新頁，應景得趣，獲掌聲共鳴。