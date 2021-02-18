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專家：病毒突變快 接種愈慢愈難防

編譯中心／綜合報導
新冠病毒突變快速增多，也讓確診案例快速飆升，公衛專家擔心，疫苗接種愈慢，變種病毒愈難防。(美聯社)
新冠病毒突變快速增多，也讓確診案例快速飆升，公衛專家擔心，疫苗接種愈慢，變種病毒愈難防。(美聯社)

新冠病毒突變快速增多，也讓確診案例快速飆升，公衛專家擔心，疫苗接種愈慢，變種病毒愈難防。

公衛官員說，新增確診案例又快又多，顯示新冠病毒的基因結構趨於「多元化」，它每感染一個人，在複製自己的同時，也提高了一個突變的機會，這可能讓目前防疫的成效功虧一簣。

世衛組織因此呼籲各國加緊偵測出新變種；聯邦疾病防治中心(CDC)說，在英國初次發現的變種病毒，在3月之前可能變成美國的「主流」病毒，雖然它的致命性沒有更強，傳播力卻更強，對治不當，可能引發另一波疫情大爆發。

美國政府最高防疫專家佛奇近日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)訪問時說，「我們非常認真看待它(病毒變種)。」

已有跡象顯示，新的變種可能檢測不出來，也可能降低抗體治療的藥效。

麻省理工學院(MIT)和哈佛大學演化生物學家沙貝提(Pardis Sabeti)說，「我們真的在和時間競賽，因為病毒可能隨機碰上新變種，產生更危險的新品種。」

記錄2014年伊波拉病毒突變過程的沙貝提，提醒不在意戴口罩、避人群的年輕人，目前的新冠病毒或許不致「讓你們一病不起」，但是「某次突變過後，就有可能。」

病毒要繁殖，在自己的基因排序上，略做改變或突變，是很正常的事，讓它有競爭優勢的排列組合，會把其他劣等版本排擠掉。

去年3月，武漢版新冠病毒竄流才兩個月，就突變成D614G版，更具傳染力，很快就成為流行全球的「主流版」。

西雅圖哈欽生癌症研究中心生物學家貝德佛德(Trevor Bedford)說，不到半年，又出現「驚人的演化」，去年9月就發現三個令人擔心的突變種，這也表示，「未來還有可能出現更多變種病毒。」

他所指的三個變種，分別出現於英國、南非和巴西；洛杉磯疫情最近突然加劇惡化，當地研究人員說和第四個變種有關。

變種病毒 美國 疫情

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