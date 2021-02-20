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農曆除夕寒冬送暖展大愛Wholecare老人活動中心關心弱勢長者

亞特蘭大訊
活動主辦人與主要捐贈人發起寒冬送暖活動，左起為陳鄭月、談勇偉、陳家琪、邱婷蘭及吳幸淑。(主辦單位提供)
活動主辦人與主要捐贈人發起寒冬送暖活動，左起為陳鄭月、談勇偉、陳家琪、邱婷蘭及吳幸淑。(主辦單位提供)

大愛家庭護理公司和Wholecare老人活動中心(Wholecare Wellness Senior Care Center)，因不忍見到許多需要幫助的華裔長者，在寒冬中欠缺保暖衣服與裹腹的食物，共同攜手於2月11日、農曆除夕當天，舉辦「2021寒冬送暖愛心公益活動」，將各方慷慨資助的食物和保暖外套，一一專車送到有需要的老人家中，並致贈過年紅包，讓長者過個溫馨幸福的農曆春節。

大愛公司負責人陳鄭月和Wholecare老人活動中心負責人談勇偉表示，這次的活動希望通過具體行動，與亞城華人社區一同關懷身邊低收入和真正需要扶助的老人們，讓大家團結起來，奉獻一份愛心，實踐老有所養的理想。

愛心公益活動當天，主辦單位邀請了參與捐贈活動的僑務諮詢委員陳家琪、僑務促進委員邱婷蘭、華僑文教中心主任賴麗瑩、南方蔬菜水果批發公司負責人吳幸淑等，並與所有工作人員準備了紅包、白米、外套和拜年食物袋送給長者。食物袋內有蘋果、香蕉、橘子等水果，還贈送牛奶和過年應景的年糕。

贊助這項活動者，還有亞特蘭大台灣商會會長袁丹青、喬治亞州台灣高爾夫球協會(TGA)前會長楊芳庭(Nick Yang)等人。

大愛護理公司與Wholecare老人活動中心為合作伙伴，有關Wholecare詳情可參閱網站：https://www.wholecareservices.com，或洽詢電話：678-468-1366，該中心位於：5390 Peachtree industrial Blvd, Norcross 30071。

負責組織這項愛心公益活動的工作人員。(主辦單位提供)
負責組織這項愛心公益活動的工作人員。(主辦單位提供)
大家一起分裝食物與禮品，準備送到長者家中。(主辦單位提供)
大家一起分裝食物與禮品，準備送到長者家中。(主辦單位提供)

台灣 低收入 喬治亞州

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