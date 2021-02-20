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疫情中的人壽保險

作者專業保險經紀人Belinda Shu
專業保險經紀人Belinda Shu
專業保險經紀人Belinda Shu

我們和病毒生活在一起已經快一年了，2020年是我有生以來看到周遭死亡人數最多的一年。由於冠狀病毒不斷變異，有很多不確定性。也許疫苗針會幫助我們戰勝病毒，但是新的變異病毒也許會不斷出現，也許病毒將與地球人類共生存。即使這樣，明天仍然需要繼續。沒有人會倖免於病毒，購買人壽保險對家庭的保護越來越重要。

如果您想花較少的錢，但仍然可以保護家人，一份定期的、無需進行體檢的人壽保險，每月保費從$10/月起，就是一個很好的選擇。

如果您想獲得一種儲蓄人壽保險，得到「一箭三雕」的作用，請購買終身壽險。但是，千萬不要以為終身壽險就是萬能壽險。

終身壽險保費相對較高。但是，保費並沒有像Term Policy一樣消失，而是放在了您保單裡面的儲蓄帳號裡增值。過了幾十年，您可以選擇繼續擁有這份保險，去世後為家人留下理賠金(Death Benefit)，或者選擇從儲蓄帳號(Cash value)裡面提錢，作為免稅的退休收入。或者您可以選擇每月支付直至終身，一物多用。從長遠的角度看，反而比 Term Life 更物有所值。得到一箭三雕的作用。一旦對這個產品了解多了之後，反而對它的退休儲蓄功能產生更大的興趣。

它是永久終身壽險， 保證在固定年份付清，提高現金價值並得到終身保護。現金價值保底功能，逐年上升，有增無減。現在我們的保證利息為3.25%，遠遠高於銀行。現在銀行利息不到0.5%。

千萬不要以為終身壽險就是萬能壽險(Universal Life)。萬能壽險，表面上看，保費更便宜，但從沒有上述的任何保證。兩者是有著本質的區別，越老越貴，最後，你不得不放棄，因為年紀大了你負擔不起。

美國家庭人壽保險公司(American Family Life Insurance)連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽和醫療保險公司，體現了AMFAM 的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。 Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。需要進一步諮詢，請致電我們770-280-4350。

醫療保險 壽險 保費

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