北卡三角地區華協賀年 華洋民眾同樂

華協的醒獅隊以舞獅、舞龍開始和結束慶祝會。(記者王明心／攝影)

北卡 三角地區華美協會往年都會舉辦大型春節慶祝活動，成為三角地區華人的春節盛事，也是外裔人士尋求春節氣氛的指標。今年因新冠疫情 ，活動改為13日於線上舉行，依然受到關注，摸彩得獎人不乏外裔人士，華洋民眾也在活動後，寫電郵、短信感謝，盛讚該節目同時展現傳統和現代中華文化風貌。

除了不能像以往那樣提供美食街外，當天節目照舊豐富精彩，除了傳統舞龍舞獅和電音三太子外，還有兒童民族舞蹈、青少年高歌、年輕人熱舞、台灣留學生獻藝、樂器演奏、國畫示範，還介紹餃子和割包的製作方法。為增加趣味性和可看性，該會同時進行2021年線上麻將大賽，同步轉播戰況。

活動籌辦人和主持人黃光榮說為了此次活動，華協董事們共開5次籌畫會議，在活動前三天預演兩次，以保證活動進行順利。當天猜謎及抽獎活動即時插入節目流程，沒有冷場。為了不要和坊間的謎題相仿，主辦團隊還煞費苦心準備中英文的原創謎題，讓華洋民眾能一同參與。

會長何曜廷在幕後負責電腦抽獎事宜，確保過程公平。贊助本次活動的大亞洲超市、Sweet Home房地產、美亞超市、Akashi日料、JJ Cafe、當豬愛上包、Cary Cha House，亞特蘭大文教中心提供豐富獎品，活動充滿期待和歡樂。

黃光榮說新冠疫情依然嚴峻，華協利用線上直播，以接近現場的方式，不但與北卡鄉親共度一年中最重要的傳統節日，也向美國 友人介紹春節文化，3小時直播中，超過400人次觀看，節目後收到眾多華協會員及北卡鄉親的感謝及祝賀電郵、簡訊，還收到好多美國友人的感謝電郵，可見成功的向觀眾傳達了春節的喜慶氣氛，希望今年新冠疫情能被有效控制，明年大家又可回到朵頓競技館(Dorton Arena)共度春節。