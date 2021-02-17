北卡客家同鄉會 送道地家鄉味鹽水鴨慶新年

巫祖鋒(右起)和蘇克力開心領取魏銘佑製作的鹽水鴨。(記者王明心／攝影)

向以美食著稱的北卡客家同鄉會以往總因美味佳餚，吸引許多非客家人加入，參加春節活動。今年遭逢疫情 ，聚會不宜，該會不改特色，以另一種方式讓會員繼續享用家鄉菜。

會長曾國靖今年春節大手筆，贈送會員一家一隻鹽水鴨，如為素食者，改送菜包6個、素菜頭粄及菜脯各一份，讓會員雖然居家過年，依然享受濃厚客家味。

有30年餐廳經營經驗的曾國靖說，鹽水鴨是傳統客家美食，廣受鄉親喜愛，也是他的拿手菜，想到在疫情中用送菜取暖方式慶祝春節。鴨的成本不低，該會靠義賣客家美食的收入來補足經費。鄉親們也踴躍訂購，該會此次春節共製作了66隻鴨子、15份鹹豬肉、200個菜包、50份菜頭粄、320磅菜脯。

來自印尼的巫祖鋒說家鄉華人 都講閩南語，只有他們一家是客家人，祖父母和父母堅持在家要說客家話、吃客家菜。移民來美後，他發現很難吃到客家菜，更加懷念媽媽的菜包和祖母的粽子。他感謝同鄉會提供道地客家美食，讓他稍解鄉愁。蘇克力大讚活動好，他說一般餐廳賣的是烤鴨，吃不到鹽水鴨，尤其同鄉會還貼心地予以真空包裝，可以安全保存，延長過年的感覺。

魏銘佑提供經營的JJ Cafe讓同鄉會製作鹽水鴨，也協助曾國靖烹煮。他說鹽水鴨製作費時，清洗處理後要先醃兩天、蒸煮、冷卻、真空包裝、冷凍，且數量龐大，平常人家沒有足夠的冷凍庫，他很高興能盡己力，讓大家快樂過年。謝祖銀說菜包備料和包裹費時，菜頭粄也要蒸50分鐘才完工，美食來之不易，但能讓大家過年時吃上道地客家小吃，辛苦值得。

曾國靖感謝鄧淑眞、謝祖銀、魏銘佑 、王家斐、董瑞絲、顏天晞等人的幫忙製作，也感謝大亞洲、JJ cafe、海海咖啡 提供摸彩獎品。他說疫情期間，許多社團都面臨會員流失危機，客家同鄉會卻逆勢成長，感謝大家支持，歡迎非客家人一起來參與。

同鄉會在春節周末發送客家年貨，甚至遠送至夏樂的鄉親家，現場也有來自僑委會的春聯、牛燈籠、口罩供需要的民眾取用。