北卡首例南非新冠變種病毒 患者最近無旅行史

北卡 衛生與公共服務部(NCDHHS)日前表示，發現該州首例COVID-19 B.1.351變種，此病例來自北卡中部一名成年人，此人最近沒有旅行史。此變種去年10月在南非首次被發現，美國則在今年1月於南卡首度現蹤，北卡是第四個檢測到的州。目前全美已有9人感染此變種病毒 。

據悉，此一變異體與英國的B.1.1.7變異體不同，看來更具傳染性，且對新冠疫苗 更具抵抗力。最近的研究表明，該變體中的突變可幫助病毒部分逃避人類免疫反應，並更有可能重新感染患者。

NCDHHS根據新的CDC指南，呼籲民眾戴兩層或更多層的布口罩，或在布口罩下戴一次性口罩。但是不要同時戴兩個一次性口罩，以確保可以輕鬆呼吸。

NCDHHS秘書長科恩(Mandy K.Cohen)表示，病毒一直在變化，但並不表示會導致更嚴重的疾病。她預期當前的COVID-19疫苗可有效對抗新變種病毒。

北卡目前正為第1組和第2組的人接種疫苗，包括醫護人員，長期護理人員和居民以及65歲以上的人。第3組的疫苗接種資格將從24日開始，適用於教師和兒童保育人員，3月10日則將擴大至其他前線基本工作者。第4組將包括有高暴露風險和嚴重疾病的成年人，第5組將包括所有人。有關每組疫苗適用對象詳細訊息，可查詢：YourSpotYourShot.nc.gov。