我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

疫情間工作變動 北卡躋身全美企業、個人遷入州前5名

記者王政賢／北卡羅來納州報導
北卡第一大城—夏樂市吸引美國民眾遷人。(取自VisitNC.com網站)
北卡第一大城—夏樂市吸引美國民眾遷人。(取自VisitNC.com網站)

根據搬家公司United Van Lines日前所發布的2020年搬遷行動報告(2020 Migration Report)中發現，在新冠病毒流行期間，許多美國人改變了居住地。這一年全美企業搬遷前五名目的地是德州、加州、伊利諾州、佛州和北卡，此一發現與2019年的趨勢一致。而對於個人搬遷而言，前五名目的地是佛州、德州、加州、亞利桑那州和北卡。

分析師表示，COVID-19流行是許多人決定離開原居地的重要因素。2020年，北卡是移入人口占所有遷徙人口比第六高的州(60%)。United Van Lines總監卡明斯(Eily Cummings)表示，越來越多的人在疫情期間經歷工作和生活方式的變化，他們在選擇居住地時更具靈活性：許多人選擇從城市搬到農村。

數據顯示主要大都會區如紐約、新澤西州紐瓦克(Newark)、芝加哥的移出人口增加了。 人口密度較小的城市，例如北卡海濱城市威明頓(Wilmington)，移入比例最高。 北卡夏樂─加斯托尼亞(Charlotte-Gastonia)和格林斯伯勒─溫斯頓都會區(Greensboro-Winston metropolitan)在城市的移入人口排名居前20位。

報告指出，就業狀況的變化和遠端工作，影響了2020年美國民眾57%的搬家決定，有53%的搬家者表示，他們希望改變生活方式或改善生活品質。因疫情而遷徙的民眾中，約有60%表示對健康和福祉感到擔憂，而59%說由於疫情爆發，希望與親戚住得更近一些。

統計數據表明，北卡在民眾退休後的遷徙目的地上排名第十。當地在報稅上免算社會安全福利，使退休者生活水平更高，可能是人們選擇該地的因素。根據美國稅收基金會(Tax Foundation)的說法，北卡有全美最佳的商業稅收環境。該基金會的2021年州營業稅氣候指數中，北卡排名第十；而在公司稅排名，北卡名列第四。據悉，北卡最高公司稅率為2.5%，該州還以1.9%的基本失業稅率在整體商業環境指數中排名第十。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)日前表示，由於該州的稅收政策、多元化、包容性和高品質的勞動力，許多公司發現搬遷到北卡極具吸引力。

北卡 美國 疫情

上一則

芝城處處積雪盈呎 華人找車挖車忙

下一則

芝城降雪18吋 州長宣告進入災難 公校暫停返校 疫苗停送

延伸閱讀

彈劾監察亮眼 這些民主黨眾議員成明日之星

彈劾監察亮眼 這些民主黨眾議員成明日之星
英國變異病例 佛州全美最高

英國變異病例 佛州全美最高
挺川派議員 點名佛州州長角逐2024大選

挺川派議員 點名佛州州長角逐2024大選
北卡發現5例英國變種病毒 12日起Walgreens可接種

北卡發現5例英國變種病毒 12日起Walgreens可接種
杜克、北卡大籃賽對決 數百球迷群聚成防疫隱憂

杜克、北卡大籃賽對決 數百球迷群聚成防疫隱憂
北卡居家令延至月底 疫苗分配採2方式

北卡居家令延至月底 疫苗分配採2方式

熱門新聞

20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

2021-02-09 11:39
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍