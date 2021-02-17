疫情間工作變動 北卡躋身全美企業、個人遷入州前5名

北卡第一大城—夏樂市吸引美國民眾遷人。(取自VisitNC.com網站)

根據搬家公司United Van Lines日前所發布的2020年搬遷行動報告(2020 Migration Report)中發現，在新冠病毒流行期間，許多美國 人改變了居住地。這一年全美企業搬遷前五名目的地是德州、加州、伊利諾州、佛州和北卡 ，此一發現與2019年的趨勢一致。而對於個人搬遷而言，前五名目的地是佛州、德州、加州、亞利桑那州和北卡。

分析師表示，COVID-19流行是許多人決定離開原居地的重要因素。2020年，北卡是移入人口占所有遷徙人口比第六高的州(60%)。United Van Lines總監卡明斯(Eily Cummings)表示，越來越多的人在疫情 期間經歷工作和生活方式的變化，他們在選擇居住地時更具靈活性：許多人選擇從城市搬到農村。

數據顯示主要大都會區如紐約、新澤西州紐瓦克(Newark)、芝加哥的移出人口增加了。 人口密度較小的城市，例如北卡海濱城市威明頓(Wilmington)，移入比例最高。 北卡夏樂─加斯托尼亞(Charlotte-Gastonia)和格林斯伯勒─溫斯頓都會區(Greensboro-Winston metropolitan)在城市的移入人口排名居前20位。

報告指出，就業狀況的變化和遠端工作，影響了2020年美國民眾57%的搬家決定，有53%的搬家者表示，他們希望改變生活方式或改善生活品質。因疫情而遷徙的民眾中，約有60%表示對健康和福祉感到擔憂，而59%說由於疫情爆發，希望與親戚住得更近一些。

統計數據表明，北卡在民眾退休後的遷徙目的地上排名第十。當地在報稅上免算社會安全福利，使退休者生活水平更高，可能是人們選擇該地的因素。根據美國稅收基金會(Tax Foundation)的說法，北卡有全美最佳的商業稅收環境。該基金會的2021年州營業稅氣候指數中，北卡排名第十；而在公司稅排名，北卡名列第四。據悉，北卡最高公司稅率為2.5%，該州還以1.9%的基本失業稅率在整體商業環境指數中排名第十。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)日前表示，由於該州的稅收政策、多元化、包容性和高品質的勞動力，許多公司發現搬遷到北卡極具吸引力。