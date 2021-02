失業補助福利 喬州去年發168億元

圖為一男子在喬州Norcross的勞工署辦公室以手機照相門上的標示。(美聯社)

國家勞工 機構協會(National Association of State Workforce Agencies)日前發布了其半年一期的全國勞工狀況報告(National State of the Workforce Report),概述了全美50州、哥倫比亞特區和美屬維京群島的勞工機構如何在疫情 造成的經濟低迷中協助勞工;其中喬治亞州的報告指出,該州已在2020年的失業福利和流行病失業援助(Pandemic Unemployment Assistance)等計畫發放168億元,其中包括42億的一般失業金福利、2億的PUA、1億的工資損失援助(Lost Wages Assistance)。

而在疫情前的2019年,喬州 僅支付了2億9850萬元的失業相關索賠福利。

該報告並指出,喬州勞工署在應對疫情所採取的創新策略包括了再就業快速響應計畫(Rapid Response program for re-employment)。該計畫因疫情關係,改為前所未有的虛擬服務方式,還包括勞工署與喬州教育部門合作的COVID-19學校就業計畫,以及開發教學影片庫,以協助求職者搜尋工作等。

該報告指出,在2020年3月至12月期間,全美勞動力機構處理了超過10億份失業申請,並支付了超過5000億元的失業救濟金,包括所有州和聯邦福利計畫。

喬州勞工署署長巴特勒(Mark Butler)表示,該報告顯示,與其他州相比,喬州去年所處理的失業索賠量很大。

自去年3月疫情流行以來,喬州勞工署已支付了超過180億元的州和聯邦福利;已處理了超過439萬件一般的失業保險索賠,比先前九年的總和(400萬)都要來得多。

巴特勒表示,喬州在創造就業機會上領先多州。喬州2020年12月的總工作數(Current Employment Statistics)為455萬8900個;當月喬州共創造了4萬4700個新工作,僅次於德州,但德州為全美第二大人口州。

巴特勒說,這些成果得利於喬州政府較他州決定提早重開,以及各種再就業計畫,使喬州人能夠快速地重返工作崗位。

完整報告可查看:naswa.org/state-of-the-workforce-2021。