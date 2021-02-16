亞城3中文學校線上慶新年 表演、抽獎好熱鬧

三校各班的師生向來賓們拜年。(螢幕截圖)

牛年新春到來，然在全美疫情依舊未和緩下，亞特蘭大 中文學校、亞特蘭大中華文化學校以及喬治亞州台灣 學校聯合舉辦了線上春節慶祝會，共有約220人參與，除了各項表演外，各班師生們也拜年賀喜，當天也介紹了春節習俗以及舉辦抽獎及線上猜燈謎活動，學生在歡度新年之餘也增進了中文及文化學習。

當天節目由高中生蔡明程以中英雙語主持。節目由台灣學校澎湃的擊鼓迎春開場，之後還有亞特蘭大中文學校陳淑芳老師帶領的古箏表演，另外亦穿插了剪紙藝術及唱遊表演，以及中華文化學校扯鈴班和中文夏令營的演出。三校各個班級的老師也率領學生們應景說吉祥話，恭賀來賓新春如意。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍致詞時表示，中文學校是推廣海外語言文化的最大資產，學生們周末仍抽空要學習中文，老師要教導學生，即使因為疫情肆虐，依舊沒有停歇，他向師生們表達敬意。他說，歐美國 家對中國孔子學院有所顧忌，而美國政府日前所簽「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，加強未來台美在各級學校合作，可見未來中文學校的重要性更將提升。而辦事處未來也將跟各學校緊密合作，希望各校也可齊心合力將文化發揚光大，提升台灣的知名度。

亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩表示，此次節目多元獎品豐富，要感謝亞特蘭大中文學校校長戴念華，中華文化學校校長林香蘭，台灣學校校長顏經邦的努力付出。

她說，這是第一次辦理線上活動，遇到很多困難，感謝三位校長還向北卡的線上活動達人請益學習，一一克服難題。祝福大家新年扭轉乾坤，好運強強滾。

僑務委員王祥瑞、蔡裕棟，美東南區中文學校聯合會會長范琪君，以及僑務促進委員邱婷蘭也在活動中向來賓們拜年。

當天也有線上猜燈謎活動，參賽者必須在時間限制內回答30道問題，優勝者可獲精美獎品。有參賽者表示，參加中文搶答難度比英文高出許多，必須在時間限制內想出解答，還不能手滑按錯鍵，過程中好緊張，壓力好大，但是最後成果不錯，進入了前五名，非常開心。