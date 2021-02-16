亞城3中文學校線上慶新年 表演、抽獎好熱鬧
牛年新春到來，然在全美疫情依舊未和緩下，亞特蘭大中文學校、亞特蘭大中華文化學校以及喬治亞州台灣學校聯合舉辦了線上春節慶祝會，共有約220人參與，除了各項表演外，各班師生們也拜年賀喜，當天也介紹了春節習俗以及舉辦抽獎及線上猜燈謎活動，學生在歡度新年之餘也增進了中文及文化學習。
當天節目由高中生蔡明程以中英雙語主持。節目由台灣學校澎湃的擊鼓迎春開場，之後還有亞特蘭大中文學校陳淑芳老師帶領的古箏表演，另外亦穿插了剪紙藝術及唱遊表演，以及中華文化學校扯鈴班和中文夏令營的演出。三校各個班級的老師也率領學生們應景說吉祥話，恭賀來賓新春如意。
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍致詞時表示，中文學校是推廣海外語言文化的最大資產，學生們周末仍抽空要學習中文，老師要教導學生，即使因為疫情肆虐，依舊沒有停歇，他向師生們表達敬意。他說，歐美國家對中國孔子學院有所顧忌，而美國政府日前所簽「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，加強未來台美在各級學校合作，可見未來中文學校的重要性更將提升。而辦事處未來也將跟各學校緊密合作，希望各校也可齊心合力將文化發揚光大，提升台灣的知名度。
亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩表示，此次節目多元獎品豐富，要感謝亞特蘭大中文學校校長戴念華，中華文化學校校長林香蘭，台灣學校校長顏經邦的努力付出。
她說，這是第一次辦理線上活動，遇到很多困難，感謝三位校長還向北卡的線上活動達人請益學習，一一克服難題。祝福大家新年扭轉乾坤，好運強強滾。
僑務委員王祥瑞、蔡裕棟，美東南區中文學校聯合會會長范琪君，以及僑務促進委員邱婷蘭也在活動中向來賓們拜年。
當天也有線上猜燈謎活動，參賽者必須在時間限制內回答30道問題，優勝者可獲精美獎品。有參賽者表示，參加中文搶答難度比英文高出許多，必須在時間限制內想出解答，還不能手滑按錯鍵，過程中好緊張，壓力好大，但是最後成果不錯，進入了前五名，非常開心。
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