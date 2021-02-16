阿州中區華協 線上送鼠迎牛

蒙市華人基督教會詩歌「奇異恩典」。(螢幕截圖)

由於受到新冠疫情 影響，位於阿拉巴馬州 首府蒙哥馬利市的「阿拉巴馬州中區華僑協會」(華協)今年的「送鼠迎牛」新春晚會改為YouTube方式進行，當晚共吸引了超過250人次上線觀賞，同慶新春。

這次活動由協會會長盛蔚冰和新任會長沈學軍協調幹部和會員家庭，共同計畫準備近四周。晚會開始除公布州長艾維(Kay Ivey)和蒙市市長瑞德(Steve Reed)向華人 賀節的信函外，並回顧過去一年華協出錢出力為抗疫所作的各種努力，華協並表彰了自去年3月以來一直在戰線上戰鬥的四位蒙市華裔醫生。

疫情期間大多數蒙市華人在家遠端工作或就學，因此培養出了居家避疫的嗜好和興趣，協會展示了會員家庭一年來的遠端工作或學習紀錄、攝影作品、佳餚美食、繪畫書法和其他休閒錄像等，同時也播出了華協過去活動剪影。

今年表演節目包括蒙市華人教會的詩歌、代表新春歡樂的扇子舞、健身八段錦示範、青少年樂器表演和會員自製活動影片等，節目近一個小時，經過華人教會張道山牧師的整合製作，十分精彩一氣呵成。另外，華協贊助商之一的農夫保險公司(Farmer Insurance)並發放紅包，利用接龍方式進行會員抽獎。協會前年會長陳少娟女士更宣布她們家的牧場於牛年初一喜迎新生小牛犢，她並宣布當小牛滿月時，將提供每家六個茶葉蛋作為慶祝。晚會最後循例進行新舊任會長交接，並分別簡短致詞。