去年支出驟減7億 喬州影視業恢復中

喬治亞州去年影視支出因為疫情衝擊大減7億元，然大部分已自衝擊中恢復。(Georgia.org網站)

受到新冠疫情 的影響，喬治亞州 去年在影視產業上的支出相較於2019年少了7億元。

喬州 經濟發展署專員湯瑪士(Lee Thomas)表示，2019年喬州在影視產業上的支出破紀錄達到29億元，原本預計2020年的支出會再創歷史新高，無奈疫情爆發導致所有的拍攝活動停止。值得慶幸的是，在喬州政府讓影視工作室自行負責對疫情的預防措施後，大部分的拍攝計畫都在去年10月前恢復了運作。

喬州眾議會新成立的創意藝術娛樂委員會(Creative Arts & Entertainment Committee)日前第一次開會，湯瑪士在會中說，工作室均已實行嚴格的病毒測試，員工感染病毒的比例相當低，又因為目前需要能夠進行環境管控的拍攝場地，所以喬州過去十年來所建設了為數不少的攝影棚剛好派上用場，影視產業這次才能迅速從疫情的打擊中恢復。目前有37個影視計畫正在喬州進行中，相較去年同期的23個計畫，可見其明顯增長。

近年來因為稅金的減免優惠，喬州影視業篷勃發展，然而這些激勵措施正面臨越來越嚴格的審查，對於資金如何使用都需要進行強制審核。從最近針對2016年稅收減免的審核報告中發現，喬州在影視產業計畫上每支出1元，可獲得7元的收入。(朱姿穎)