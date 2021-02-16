英國變異病例 佛州全美最高

圖為佛州老人排隊進入注射站。(美聯社)

佛州 新冠疫情略緩，確診及死亡均降，已經連續十天單日新增確診病例都在1萬以下。州衛生廳周一報告，增3615例，為去年10月以來單日最低，總染疫逾183萬例；英國 變種病毒(B.1.1.7)感染呈上升趨勢，染疫高於全國。各郡疫苗 接種持續，但供應量仍緊，橘郡預約站點周一開放於45分鐘爆滿，關閉疫苗門戶網站。截至周一，佛州接收管理的疫苗共逾349萬劑，逾238萬7350人接種疫苗，完成兩劑注射者110萬3298人，滿65歲者已逾178萬5696人注射第一劑。隨著一些接種疫苗的顧客的回歸，疫苗為佛州餐飲業帶來希望。

佛州衛生廳2月15日新冠疫情數據。(佛州衛生廳)

由於疫苗的供應有限，佛州的郡縣一直在反覆的開放註冊門戶，然後在預約滿可供提供的疫苗數量後關閉。上周在賀南多郡(Hernando)開放3000劑預約，在八分鐘後即滿。橘郡在橘郡會議中心為滿65歲的老人接種疫苗，周一上午開放在線預約6800劑，也在45分鐘內滿額。

根據CDC最新數據，佛州感染英國變種病毒379病例居全國第一，兩倍於居次的加州189病例，德州49例第三。截至周一，全美共40州報告染疫，總病例1173例。三周前，佛州報告125例英國變種病例，不到一個月，數量增加兩倍。衛生廳最新數據顯示，變異病例呈上升趨勢，整體COVID-19病例，住院和與病毒相關的死亡人數呈下降趨勢。

佛州應急管理中心主管莫斯科維茲(Jared MASKowitz，左)周一在推特發文說想暫停公職與家人一起。右一為州長。(取自推特)

根據州衛生廳數據，全州已逾1069萬5576人檢測，周一報告的最新病例陽性率6.83%，所有病例確診率9.36%。中佛州染疫率17.6%，死亡率逾17.1%；南佛州總染疫逾69萬4602例，占全州37.9%，死亡總人數逾9800，占全州33.9%。佛州人口平均約12人中1人染疫，約742居民中一人死於新冠，全國染疫比同為12人，死亡約為676比1，全球染疫比為72比1，死亡則為3245人比1。

佛州衛生廳2月15日新冠疫情報告，確診增3615例，累計染疫183萬988例，死亡增159人，死亡總人數2萬9434人，含非佛州居民500人。就醫增117病例，全州4674人住院治療中，累計就醫7萬7372人。