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奧蘭多中國專業人士協會線上春晚 400人歡聚

記者陳文迪／佛州報導
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一古詩讀誦。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一古詩讀誦。(網路截圖)

奧蘭多中國專業人士協會(OCPA)近日舉行網路春節晚會，逾400會員會友上網歡聚。該活動為中佛州華人社區規模最大之春節活動，有在線拜年、年夜飯，猜謎、春聯及在線搶答，多輪抽獎，本地和來自北美及中國多地個人及組織參與的文藝匯演。會中並頒發社區服務獎，獲獎人高鷹擊、鄧賽、危佳、馬本江、王曉鐵、王嶸、曾賢虹、韓飛、諸葛卿，以及左前。會長陸焱讚揚得獎人為OCPA的榮光，也感謝贊助商家和為兩次抗疫捐款及物資的會員和熱心人士。

奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一兒童歌舞。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一兒童歌舞。(網路截圖)

橘郡郡長德敏斯(Jerry Demings)特別與會送上新春祝福。會中播映「OCPA兩地抗疫回溯」影片，回顧專協為中國抗疫打上半場和為美國抗疫打下半場的全過程。專協會員、家庭和社區企業等為國內抗疫籌款和物資約4萬元，為美國籌得約3萬元。影片由專協理事和晚會總導演屈琴製作，文宣組協力資料。

奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一黃梅調。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一黃梅調。(網路截圖)

開場曲萬事如意由女高音郭春媛演唱，青年作曲家王樂游、小提琴手歐陽東方和大提琴手張桐睿在奧蘭多公園裡演奏王樂游創作的電影組曲「旅行」，三歲的劉洛菲自彈自唱，楊惠、湯宜悅、劉洛菲和劉美琳，演唱四首童謠。當晚朱蕾、丁士健和陳哈妮三人主持，非物質文化遺產傳承人孫晨旭古音吟誦「關雎」，四川大學聲樂教授冬林、武雄夫婦則用現代漢語語音美聲演唱，展現不同風韻；小提琴演奏哈利路亞、長青社的舞蹈、慶年的嘻哈舞、唐曉鈺獨舞浣紗歌，奧蘭多瓦倫西亞學院的音樂教授于雪庭鋼琴演奏平湖秋月，陳小芳領銜的黃梅調天仙配選段，漢卿太極的太極概念劍及舞、四川音樂學院民樂系學生的古琴演奏，康州武當功夫學院學生展演武術等。

奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一。(網路截圖)

中國歌手關喆演唱成名作「想你的夜」，上海的魔術師王平表演魔術牌，節目中穿插春聯和猜字謎，並隨機抽獎，最後以台上台下互動歡舞的「新年好」壓軸，結束晚會。

奧蘭多中國專業人士協會(OCPA)春節晚會，節目之一。(螢幕翻拍)
奧蘭多中國專業人士協會(OCPA)春節晚會，節目之一。(螢幕翻拍)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一太極。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一太極。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一長青社舞蹈。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一長青社舞蹈。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會(OCPA)春節晚會，橘郡郡長德敏斯致詞。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會(OCPA)春節晚會，橘郡郡長德敏斯致詞。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，會長陸焱致詞。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，會長陸焱致詞。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一中國歌手關喆拜年祝福並演唱歌曲。(網路截...
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一中國歌手關喆拜年祝福並演唱歌曲。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會(網路截圖)春節晚會，節目之一武術展示。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會(網路截圖)春節晚會，節目之一武術展示。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會(OCPA)春節晚會，節目之一。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會(OCPA)春節晚會，節目之一。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一。(網路截圖)
奧蘭多中國專業人士協會春節晚會，節目之一。(網路截圖)

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