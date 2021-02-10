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杜克、北卡大籃賽對決 數百球迷群聚成防疫隱憂

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡大學籃球隊擊敗杜克隊後，球迷湧上街頭狂歡，引發感染隱憂。(取自新聞與觀察家)
北卡大學籃球隊擊敗杜克隊後，球迷湧上街頭狂歡，引發感染隱憂。(取自新聞與觀察家)

杜克大學和北卡大學教堂山分校上周六的籃球賽，雖然因為疫情緣故，不准觀眾進入球場，但在北卡大學以4分之差贏了杜克後，數百球迷聚集街頭，在該校的主要道路富蘭克林街(Franklin St.)狂歡慶祝，仍然引發了嚴重的感染隱憂。

杜克和北卡大學相距不到10哩，兩校學術和運動成就勢均力敵，競爭激烈，形成微妙的宿仇情結，兩校球賽也成為三角地區大事。以往對決時，球賽總充塞了兩方的死忠球迷和震耳欲聾的加油聲，但當天因觀眾不被允許進入，北卡大學的卡盟隆體育館(Cameron Indoor Stadium)觀眾席空無一人，球賽寂靜無聲。

當天北卡大學新生洛夫(Caleb Love)在比賽中獲得了賽季最高的25分，幫助該校以91：87擊敗杜克大學。運動雜誌ESPN指出，以往兩校都會進入第一種子，今年兩校的表現都欠差，是60年來第一次在沒有進入排行的情況下對決。

雖然賽季表現不佳，但贏了宿敵，球迷忍不住要狂歡慶祝，賽後數百人湧上該校富蘭克林街。根據新聞與觀察家報導，有一些人戴著口罩，但很多人都沒有，大家冒著可能被傳染新冠病毒的風險，沉浸在勝利的歡樂中。

該校校長古斯基維茨(Kevin Guskiewicz)當晚在推特上表示他明白大家想要慶祝，但現在正值全球COVID-19大流行期間，病毒不會因比賽而休息，大家這麼做會產生不良後果，學校將調查此事，並與地方當局合力追究。

根據北卡衛生與公眾服務部(NCDHHS)的資料，截至周一為止，北卡自去年3月首次診斷出新冠肺炎以來，共有79萬9275個冠狀病毒病例，死亡人數達9991人，目前正在住院的人數為2339人。

北卡 疫情 新冠肺炎

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