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夏樂市蔡愛玲名列北美50大經濟發展商

記者王政賢／北卡羅來納州報導
夏樂地區商業聯盟亞洲和北美業務副總裁蔡愛玲，名列北美50強經濟開發商。(取自夏樂地區商業聯盟網站)
夏樂地區商業聯盟亞洲和北美業務副總裁蔡愛玲，名列北美50強經濟開發商。(取自夏樂地區商業聯盟網站)

諮詢顧問雜誌(Consultant Connect)日前宣布2021年北美50大經濟發展商，夏樂地區商業聯盟(Charlotte Regional Business Alliance)的亞洲和北美業務副總裁蔡愛玲(Eileen Cai)名列其中。

夏樂地區商業聯盟由原夏樂市總商會(Charlotte Chamber of Commerce)和由州政府資助的包括夏樂─梅郡周邊13個郡的夏樂地區合作夥伴(Charlotte Regional Partnership)於2018年11月27日宣布改組合併而成。蔡愛玲也由夏樂市總商會中國地區事務專員轉任現職。

蔡愛玲在最近宣布成立的微型電動汽車在夏樂近郊、南卡Rock Hill市的工廠和總部搬遷至夏樂市中發揮了作用。去年她還協助健康保險巨頭Centene將美國東部總部搬遷至夏樂市大學城地區，在北卡州康科特市(Concord)建立金牌廚櫃(GoldenHome International Inc.)的北美總部，以及美國富士印章公司(American Fuji Seal, Inc.)將其業務擴展至夏樂西北遠郊的希寇里市(Hickory)等一系列招商引資工作中發揮作用。

夏樂地區商業聯盟總裁兼首席執行官拉巴爾(Janet LaBar)說，「蔡愛玲繼續使夏樂地區成為經濟增長和擴張的領導者。她不僅幫助推動了北卡歷史上最大的經濟發展計畫，而且還獲得了國際商業和選址社區同齡人的認可，是備受推崇的專業和值得信賴的資源。」

據了解，經濟發展商50強名單是由諮詢顧問雜誌每年製作。在該名單中，經濟發展專業人員由經濟發展行業和現場位置諮詢行業的同事提名，以表彰他們在服務社區方面的卓越實踐，創新和成功經驗。

據悉，蔡愛玲將在今年12月於亞利桑那州鳳凰城舉行的諮詢顧問經濟發展大會(ECONOMIX)活動中獲正式表彰。

在金牌櫥櫃北美總部開業典禮前，在夏樂地區商業聯盟總部合影。(取自夏樂地區商業聯盟...
在金牌櫥櫃北美總部開業典禮前，在夏樂地區商業聯盟總部合影。(取自夏樂地區商業聯盟網站)

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