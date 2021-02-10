夏樂商業改善局警告民眾勿收神秘包裹

夏樂居民收到來自中國的神秘包裹。 (取自夏樂商業改善局網站)

夏樂商業改善局(BBB)日前警告夏樂地區居民，要警惕家門口不請自來的神秘包裹。該局總裁巴索洛米(Tom Bartholomy)告訴Fox Charlotte電視台，有幾位夏樂居民已將不明包裹轉交給了郵遞代理商，說他們沒有訂購，也不知道是誰寄來的。據悉，每個包裝內有一個口罩。巴索洛米說，居民不應該戴這個口罩，應該扔掉它，或將其交給夏樂商業改善局處理。

他說，這些包裹很可能是「欺詐性騙局」的一部分，匿名的發貨公司可藉此找到收件人名稱和地址，向他們發送便宜的產品，然後代表該人在亞馬遜 或阿里巴巴對該產品進行正面評價。

該局還指出，人們在進行線上交易時，也要警惕金融欺詐騙 局。特別要注意偽造支票 用於各種欺詐行為，例如神秘購物者或租賃合同，以及獎品和抽獎詐騙。這些騙局的共同點是受害者必須向欺詐者退回匯款的一部分。當受騙者存入假支票後，對方要求受害者迅速匯款或購買禮品卡，這些禮品卡或匯款最終會在假支票跳票前進入欺詐者手中。夏樂商業改善局說，這是「老掉牙」的騙術，但是每年還是有不少人一時不察，上當受騙。