美50最宜狗居城市 佛州3城入榜前10 坦帕排第1

佛州多地入選對狗友善城市。(美聯社)

根據寵物用品Honest Paw發布的全美50最宜狗居城市(The Best U.S. Cities to Be a Dog)排名,佛州 三城入榜前十,坦帕總分40.36分第一,奧蘭多39.43分第三,邁阿密31.83分第九,傑城亦以19.17分排名28。該榜以九個項目計分,最高得分為50。排行第二名為波特蘭40.03分,第四名西雅圖37.5分,聖路易市第五名35.8分。

Honest Paw使用Yelp,BringFido和ASPCA等消息來源進行的九大項研究,包含人均10萬人的寵物友好餐廳、公園、房屋及公寓租賃、獸醫人數、海灘、酒店、啤酒廠及健行步道 等。

寵物友好啤酒廠項坦帕13.49最高,奧蘭多第七8.92,寵物友好的健行步道邁阿密以134.16居冠,遠高於第二名波特蘭的98.85,坦帕得分43.85居第七。友好酒店項奧蘭多45.67遙遙領先第二名匹茲堡16.53,邁阿密第四15.75,坦帕第十9.34;海灘項邁阿密第一1.73,舊金山第二1.58,坦帕第三1.56, 傑城0.56排第十;租賃項亞特蘭大 第一298.59,奧蘭多第二258.69;公園部分,波特蘭第一10萬人均有5.25個,坦帕第二4.15,奧蘭多2.5第七;獸醫人數項目傑城及坦帕26.29並列第17,第一為北卡的Raleigh有54.86,科羅拉多州的丹佛第二38.23。

完整排名:https://www.honestpaws.com/most-dog-friendly-cities/。