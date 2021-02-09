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美50最宜狗居城市 佛州3城入榜前10 坦帕排第1

記者陳文迪／佛州報導
佛州多地入選對狗友善城市。(美聯社)
佛州多地入選對狗友善城市。(美聯社)

根據寵物用品Honest Paw發布的全美50最宜狗居城市(The Best U.S. Cities to Be a Dog)排名，佛州三城入榜前十，坦帕總分40.36分第一，奧蘭多39.43分第三，邁阿密31.83分第九，傑城亦以19.17分排名28。該榜以九個項目計分，最高得分為50。排行第二名為波特蘭40.03分，第四名西雅圖37.5分，聖路易市第五名35.8分。

Honest Paw使用Yelp，BringFido和ASPCA等消息來源進行的九大項研究，包含人均10萬人的寵物友好餐廳、公園、房屋及公寓租賃、獸醫人數、海灘、酒店、啤酒廠及健行步道等。

寵物友好啤酒廠項坦帕13.49最高，奧蘭多第七8.92，寵物友好的健行步道邁阿密以134.16居冠，遠高於第二名波特蘭的98.85，坦帕得分43.85居第七。友好酒店項奧蘭多45.67遙遙領先第二名匹茲堡16.53，邁阿密第四15.75，坦帕第十9.34；海灘項邁阿密第一1.73，舊金山第二1.58，坦帕第三1.56， 傑城0.56排第十；租賃項亞特蘭大第一298.59，奧蘭多第二258.69；公園部分，波特蘭第一10萬人均有5.25個，坦帕第二4.15，奧蘭多2.5第七；獸醫人數項目傑城及坦帕26.29並列第17，第一為北卡的Raleigh有54.86，科羅拉多州的丹佛第二38.23。

完整排名：https://www.honestpaws.com/most-dog-friendly-cities/。

全美20最宜狗居城市租賃人均項得分前10名 。(報表截圖)。
全美20最宜狗居城市租賃人均項得分前10名 。(報表截圖)。
全美20最宜狗居城市公園人均項得分前10名 。(報表截圖)
全美20最宜狗居城市公園人均項得分前10名 。(報表截圖)
全美20最宜狗居城市分布圖示 。(報表截圖)
全美20最宜狗居城市分布圖示 。(報表截圖)
全美20最宜狗居城市得分圖示 。(報表截圖)
全美20最宜狗居城市得分圖示 。(報表截圖)
全美20最宜狗居城市排名及得分 。(報表截圖)
全美20最宜狗居城市排名及得分 。(報表截圖)
全美20最宜狗居城市最差的10個城市得分及排名 。(報表截圖)
全美20最宜狗居城市最差的10個城市得分及排名 。(報表截圖)

步道 佛州 亞特蘭大

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