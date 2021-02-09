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32.5萬劑疫苗本周抵達佛州 州長宣布家庭老人疫苗計畫

記者陳文迪／佛州報導
佛州將疫苗資源引入弱勢群體及老人社區。(美聯社)
佛州將疫苗資源引入弱勢群體及老人社區。(美聯社)

州長8日宣布，本周可收到疫苗32萬5000劑，高於上周的30萬7000劑。沃爾瑪(Walmart)、大眾超市(Publix)，溫蒂西(Winn-Dixie)和其他公司也收到聯邦藥房計畫的供應，可望於周四開始，也將獲配發同樣數量的第二劑疫苗。州長也宣布將擴大接種範圍的家庭老人疫苗計畫(home bound senior program)。

迪桑提斯表示，家庭老人疫苗計畫對於接觸那些無法前往公共接種地點的老人是必要的，包括為豬灣(Bay of Pigs)的退伍軍人施打疫苗，並進入服務欠缺的社區(underserved neighborhoods)計畫，每周七每天施打200名老年人。

周一，衛生官員在奧維多(Oviedo)的東海岸信徒教堂(Eaast Coast Believers Church)配送疫苗，下周，將在阿波卡(Apopka)和山佛(Sanford)附近的布克敦(Bookertown)非洲裔社區的西班牙語教堂中施打。

橘郡郡長敏斯(Jerry Demings)宣布17家沃爾瑪商店將透過聯邦藥房計畫接收疫苗，每天將可收到5100劑，每店每天可為300人接種。橘郡目前每日在橘郡會議中心施打約2500劑疫苗。根據州衛生廳數據，橘郡65歲以上的人口中約有39％注射至少第一劑。聯邦計畫將採用與州的相同要求，須年滿65歲，或者是一線醫療工作者，長照機構的居民或職員。

包括Sam's Club及沃爾瑪商店地點等疫苗信息可上橘郡網頁：www.ocfl.net/covid-19。

根據CDC數據，感染英國變種病毒全國690病例，佛州201例，全國最高。佛州人口2150萬，目前已檢測1046萬7510人，周一報告的最新新病例陽性率為7.37%，所有病例陽性率10.42%。截至周一，佛州接收管理的疫苗共271萬156劑，201萬6291人接種疫苗，132萬2426人注射第一劑，69萬3865人完成第二劑注射。滿65歲老人逾48萬1132人以注射第一劑。

佛州衛生廳2月8日新冠疫情數據。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳2月8日新冠疫情數據。(佛州衛生廳)
佛州將疫苗資源引入弱勢群體及老人社區。(美聯社)
佛州將疫苗資源引入弱勢群體及老人社區。(美聯社)
佛州衛生廳2月8日新冠疫情數據，過去兩周每日確診率。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳2月8日新冠疫情數據，過去兩周每日確診率。(佛州衛生廳)

疫苗 佛州 沃爾瑪

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