MARTA換車軌 3車站暫停服務

MARTA為更換部分鐵軌，三車站將暫停服務。(MARTA影片截圖)

MARTA宣布，為其斥資2億2500萬元更換部分鐵路重軌的計畫，Lindbergh Center，Buckhead和Lenox車站服務將於16日(周二)晚上9時起暫停至22日(周一)凌晨4時。

這項工作是為了「提高鐵路系統的安全性，減少車輛誤點，並改善客戶體驗。」

軌道更換計畫是一項耗時多年的工作，涉及在整個鐵路系統中更換軌道和開關。

MARTA將在此期間提供免費的接駁車服務，以代替此三個車站之間的地鐵 班車。

MARTA表示，旅客們應多預留30分鐘穿過此一區域。

Buckhead和Lenox以北，Lindbergh以南的鐵路服務以及藍線和綠線(東西線)的服務將正常運行。

在這些車站，將會有MARTA車站和公交大使提供協助，MARTA也會在巴士和火車之間的路線設置醒目標示，以引導客戶。

Uber的試點計畫MARTAConnect也將在此期間提供。MARTA也表示將提供10元的Uber折價券鏈接。客戶可將其下載到Uber手機 應用程式中，可每天使 用兩次來回往返於此三站的任一個。若每次旅費超過10元，旅客將負擔超出的部分；如果旅費低於10元，客戶將不會獲得任何抵免額(credit)。

詳請可見：itsmarta.com/trackreplacement.aspx。