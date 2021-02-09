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豐田廠完工、起亞擬來設廠…喬州汽車業頻傳投資好消息

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州汽車製造業近日頻傳好消息，包括東南豐田經銷商汽車加工廠計畫完工。(JM Family Enterprises臉書)
喬州汽車製造業近日頻傳好消息，包括東南豐田經銷商汽車加工廠計畫完工。(JM Family Enterprises臉書)

喬州汽車製造業近日頻傳好消息。除了日前東南豐田經銷商(Southeast Toyota Distributors, SET)汽車加工廠計畫完工，南韓剎車板生產商KB Autosys將在喬州西部投資3800萬設廠外，近日根據華爾街日報報導，起亞汽車(Kia)亦與潛在的合作夥伴進行洽談，商討在喬治亞州組裝廠、生產市場期待已久蘋果汽車的計畫。

知情人士透露，此一提案涉及超過數十億元的投資，但尚未定案。如果談成，蘋果將從智慧手機iPhone製造商跨足成為大車廠。該公司已祕密進行汽車研發工作達數年之久，旗下工程師計畫將顛覆有100多年歷史的傳統汽車產業。

然外界疑惑最終協議是否能達成。起亞母公司現代集團(Hyundai)上月先釋出消息、但後來又低調處理正與蘋果磋商生產電動自駕車合作事宜。蘋果一直未證實這些協商，而與其他車廠曾經有過的接觸亦引起眾多揣測。

現代已與蘋果商談逾30億元的投資計畫，最快2024年由起亞起造蘋果品牌汽車。在該計畫之下，起亞喬治亞廠第1年可能組裝高達10萬輛車。

而根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，KB Autosys將投資3800萬在喬州西部Hogansville開設工廠，雇用180名員工。

該公司向附近的起亞、現代以及通用汽車(GM)提供產品。而該廠已於1月開始建設，計畫可於明年初開始生產。

另外，經過16個月的建設，斥資超過1億的東南豐田經銷商汽車加工廠計畫也已於2020年在Commerce完成。

SET是豐田汽車的全球最大獨立分銷商，已營運30多年，向阿拉巴馬、佛羅里達、喬治亞、北卡和南卡的177個獨立的豐田經銷店分發車輛，零件和配件。該公司還向經銷商提供區域銷售和市場營銷、客戶服務、配件開發和銷售、車隊銷售以及運輸和物流等支援。

SET的新廠占地300畝，將雇用233名員工，每年處理超過9萬5000輛汽車。其中有超過8萬8000輛是豐田的新車，將在東南區經銷商的展示場中使用。

「隨著主要品牌和製造商每年在本州擴大版圖及規模，喬州已迅速成為美國的汽車樞紐，」州長坎普(Brian Kemp)說。他表示，透過與企業的共同努力，將繼續培養商業氛圍，物流網絡和員工隊伍，使喬州成為全球汽車製造商和供應商的領頭者。

汽車 蘋果 喬州

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