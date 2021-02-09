不信任公衛系統+想先觀望效果 34%喬州人拒打疫苗

在疫情流行期間，民眾不願施打疫苗 對於各州官員和公衛專家是個大挑戰。喬治亞州公衛部門官員說，某些符合現階段疫苗接種的長照機構中，僅有30%的人員願意接種。

根據亞特蘭大 憲報(AJC)近日所做的民意調查顯示，在科學家為疫苗背書安全的情況下，喬州 62%的登記選民願意去施打，34%則不會。

民調中發現，喬州婦女、29歲及以下的成年人，以及自稱保守派者對於疫苗的接受程度較低。而自稱是自由派以及65歲以上的長者最願意接種疫苗。

此一調查中發現，各種族間對疫苗看法的差異不大。

結果顯示，民眾不願意接種的主要原因是對於公衛系統的不信任，或是想先行觀望疫苗的效果如何。

這項調查訪問了858名喬州註冊選民，於1月17日至28日由喬治亞大學公共與國際事務學院進行。誤差幅度為4.2個百分點。

而在喬州11學區督學聯合致信州長坎普(Brian Kemp)之後，亞特蘭大學校董事會日前亦呼籲坎普為教師安排疫苗接種。

目前該州教師被安排在1B階段接種疫苗。董事會要求州長將教師調入1A，與其他醫護人員和65歲以上長者一起。

坎普回信表示，他想將教師納入1A，然而該州疫苗供應量實在太少。此時加入教師會使問題更加嚴重。

在回給校董會的信中，坎普引用了疾病預防控制中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)的聲明，「學校重開並不表示教師需要接種疫苗才能安全地重開。」

亞特蘭大公校3至5年級的學生已於8日重返學校。亞城都會區的許多學區，包括富頓郡，卡布郡和谷內郡，早已恢復面授課程。目前克來頓郡公校仍維持全面網課。