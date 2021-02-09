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新高！喬州去年逾90萬人買槍自衛 女性、非裔、老人大增

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州去年接受購買槍支背景調查者有90萬4035人，創下紀錄。其中女人、非裔、老人購槍者大幅增加。(Georgia Gun Club臉書)
喬州去年接受購買槍支背景調查者有90萬4035人，創下紀錄。其中女人、非裔、老人購槍者大幅增加。(Georgia Gun Club臉書)

2020年全美許多方面動盪不安，許多民眾購買槍枝以圖自保。在春季，新冠病毒引發了各地對未來不確定性和物資短缺，隨後是夏季的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)和白人至上主義者的抗爭。秋季的選舉延宕不安，更以暴民衝進國會大廈而告終。聯邦調查局(FBI)記錄顯示，2020年全美有3890萬人接受了購槍背景調查，創下新高，比前一年增加了1470萬。同年喬州亦有創紀錄的90萬4035人接受購買槍枝背景調查，先前五年的平均值僅為56萬1846人。

根據聯邦法律，政府不可保留所售槍枝數或購買者的訊息。最好的槍枝購買數估測是FBI所進行的背景調查數。然而民眾自有執照的經銷商購買槍枝前須經背景調查，但向個人購買時則不需要。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，在民主黨上任後，槍枝銷售通常會增加，因為該黨更有可能推動槍枝管制，這可能是去年底背景調查增加的原因之一。在今年1月拜登宣誓就職時，背景調查數仍然很高。

槍枝買家似乎也越來越多元。有執照的槍枝銷售商說，自去年以來，他們看到了更多的女性、老年人和非裔買主，這些都有異於傳統購槍的白人。

位於Griffin，目前共有約3萬5000名會員的全國非裔美國人槍枝協會創辦人史密斯(Phil Smith)表示，自疫情流行以來，每月增加約1000名會員，較以前多出了約40%。現在，超過半數的成員是女性。

皮尤研究中心(Pew Research Center)在2017年進行的調查顯示，美國約有24%的非裔擁有槍枝，而白人和拉丁裔分別佔36%和15%。

經營槍枝銷售和培訓業務2-Swords Tactical and Self Defence的業者梅傑(Mark Major)說，近日有許多以往從未買過槍枝的自由主義者詢問他相關事宜。

25歲的科莫羅斯基(Daniel Komoroski)長期以來反對槍枝，但1月6日國會大廈的暴亂令他震驚並且改變主意首度購槍。「我覺得我需要保護自己免受那些無政府主義者的傷害」。

2020年初1、2月，喬州每月有5萬多個購槍調查數，當3月新冠病毒襲擊該州時，這一數字上升到8萬4601。

然後在6月，當非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白警押頸致死，各地抗議爆發後，購槍的背景調查要求躍升至10萬6541。在去年後半年的社會政治動盪期間，每月進行的背景調查也超過7萬2000宗。

位於比福德(Buford)的喬州槍枝俱樂部(Georgia Gun Club)總經理卡明斯(Wade Cummings)表示，民眾的反應準確地體現在該店內的銷售上。「貨架上的獵槍、手槍、步槍全部被一掃而空。」

卡明斯說，至去年7月為止，銷售量原本可以更高，但存貨全售磬，製造商也須半年至一年的時間才可補貨。該店的射擊培訓課需求亦增加了三倍，目前直到3月都是滿額。

在喬州教授槍枝課程的威廉斯(Mike Williams)說，近日課程中約60%至70%是女性，這較以往的20%到25%大幅上升。

在Stockbridge教授槍枝安全的福吉(Paul Forgey)則表示，去年參與培訓者是2019年的兩倍。其中有越來越多老年人，更有80多歲長者。

在左派政策研究所「美國進步中心」(American Progress)倡導槍枝安全法的帕森斯(Chelsea Parsons)對於近日新增的大批槍枝擁有者感到擔憂。

她說，許多人不會參加培訓，可能對自己或他人構成威脅。她說，越來越多的槍枝，意味著更多的槍枝可用於自殺，更多槍可能於房屋或汽車中被盜，然後被非法出售和用於犯罪。

該中心的數據表明，槍枝被盜或用於自殺或家庭暴力的頻率要高於自衛。

她也說，隨著孩子們在家上網課，孩子在家中使用槍枝的危險也日增。

據皮尤研究中心(Pew Research Center)的數據，2017年，只有30%的美國人擁有槍枝。個人保護是擁有槍枝的第一原因，60%的美國人表示，槍枝法律應更嚴格。

在喬州，申請隱藏武器的許可證數量也增加了。這些申請由各郡的遺囑認證法院(probate court)處理，福賽斯郡去年(Forsyth)有6196份申請，超過了2016年的最高記錄4720。克來頓郡(Clayton)從2019年的4911躍升至2020年的6487。在卡布郡(Cobb)，去年有1萬5542名居民申請，而2019年為1萬1315名。

購買槍枝或獲得喬州武器執照不需培訓，持證人可在公共場所攜帶隱藏的槍枝。超過120萬的喬州人擁有這種許可。法律並未禁止持照者在餐館，酒吧或企業中攜帶槍枝，但該場所所有人可以要求此人離開，違規者可能會被控以刑事罪。未經軍事訓練的居民必須年滿21歲才能申請攜帶許可證，如果有過軍事訓練者則必年滿18歲。

喬州 美國 非裔

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