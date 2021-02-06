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4.1萬劑疫苗轉眼預約一空 下梯次10日接力

記者陳文迪／佛州報導
大眾超市藥房10日將再開放4萬8000劑疫苗預約。(美聯社)
大眾超市藥房10日將再開放4萬8000劑疫苗預約。(美聯社)

州緊急事務管理部門(Florida Department of Emergency Management)稱，長期護理機構中只有35%的員工已注射第一劑新冠疫苗，州長德桑提斯(Ron DeSantis)指示加快對長期護理機構的疫苗接種。大眾超市藥房周五上午7時開放4萬1000劑疫苗預約，全州23郡750處藥房中的325個站點，不到幾十分鐘即滿，下梯次在10日將開放4萬8000劑疫苗預約，在周四及周五施打，網址：publix.com/covid-vaccine/florida。

衛生廳報告，全州的3135個長照機構中，截至周三，將近68%的居民和36%的員工選擇接種疫苗。安養院(assisted-living facilities)中，82%以上的居民和35%以上的工作人員選擇接種疫苗。

FALA執行長Veronica Catoe表示，某些工作人員和公眾猶豫不決是出於同樣的原因：對疫苗安全性的整體信任。人們需要時間觀察和信任接種疫苗者的反應。需要加強對疫苗，其作用及其影響的認識。

佛州衛生廳2月5日新冠疫情報告，確診增1萬1543例，累計染疫176萬3873例，死亡增210人，死亡總人數2萬7913人，含非佛州居民456人。就醫增341病例，全州5425人住院治療中，累計就醫7萬5062人。根據州疫苗接種記錄，截至周五，逾189萬4209人接種疫苗，第一劑133萬9707人，55萬4502人完成第二劑注射。

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