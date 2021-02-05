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中國戰略管理專家張海鵬 獲愛默蕾大學傑出校友獎

記者張蕙燕／亞特蘭大報導
張海鵬獲得愛默蕾大學傑出校友獎的肯定。(Emory大學提供)
張海鵬獲得愛默蕾大學傑出校友獎的肯定。(Emory大學提供)

位於亞特蘭大的愛默蕾大學(Emory U)宣布，中國著名商業戰略管理專家、同時也以筆名「馮唐」出名的作家張海鵬博士(Haipeng Zhang)，獲得該校2020年Sheth傑出國際校友獎，以肯定他在企業管理方面20年的專業知識、卓越領導能力，及對醫療保健、企業攜手合作，進而改善醫療行業和人們的生活品質。

1971年出生於北京的張海鵬，於1998年獲得中國協和醫學院臨床醫學博士學位後。婦科腫瘤專業的他，於1998年以全額獎學金進入愛默蕾大學Goizueta商學院攻讀工商管理(MBA)，並在2000年獲得碩士學位。畢業後，被美國知名投資管理公司麥肯錫(McKinsey & Company)錄用，並在六年內成為麥肯錫公司全球董事夥伴；後來他回到中國，先後出任華潤集團戰略管理部總經理、華潤醫療集團CEO、中信資本高級董事總經理，主管醫療領域投資等等。

張海鵬是Sheth傑出國際校友獎成立以來第19名獲獎人，他將獲得的成就歸功於在愛默蕾商學院的學習。他說，如果沒有在愛默蕾大學習得商業知識和技能，他便無法被麥肯錫公司聘用，更沒有機會作為大型企業集團的戰略負責人，也就不可能在改變中國醫療行業方面發揮至關重要的作用。

張海鵬還以「馮唐」在中國文壇占有一席之地。他指出，如果不是愛默蕾大學MBA課程接受他這名醫科新鮮人，便不會驅使他有動力寫出他的第一本小說「萬物生長」(Everything Grows)。因此他說，Sheth傑出國際校友獎肯定他在愛默蕾大學的學習以及畢業後所做正確的事。

據悉，張海鵬於1999年因MBA暑期實習時，開始了書寫「萬物生長」小說。他的知名作品還有「北京北京」，「十八歲給我一個姑娘」，「歡喜」，「豬和蝴媟隨筆集」等。

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