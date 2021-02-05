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喬州提案修法 申請郵寄選票者須附有照片證件

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州就郵寄選票規定提案修法。(美聯社)
喬州就郵寄選票規定提案修法。(美聯社)

喬治亞州參議會周一提出修改法案，要求申請郵寄投票者需提出附照片的身分證件、禁止選票投遞箱、並阻止外部團體發送缺席選票的申請。另外議會也提案，禁止民眾在獲得駕照後自動登記為選民，並禁止新居民參與決選投票。

亞特蘭大憲報(AJC)指出，這些舉動綜合起來，代表了共和黨為加強對喬州投票系統控制的全面嘗試努力。民主黨人則說，共和黨所提的這些法案是非必要的，是出於政治動機，並將壓制合法選票。

其中，SB67號法案要求選民在申請缺席選票時須提供其駕照號碼或身分證號碼，或提供其身分證複印本。SB第71號法案則將申請郵寄投票者限制於75歲或以上、有殘疾者或在選舉日無法親臨投票的選民。

而依據AJC近日進行的民調顯示，74%的喬州選民表示，希望對缺席選票申請者進行進一步身分核實。其中約有91%的保守派人士，和55%的自由派人士支持此提案。

但大多數民眾亦表示，不相信喬州大選中存在廣泛舞弊。大多數人亦表示支持設置選票投遞箱和維持缺席投票，對於其他限制投票的提案也興趣缺缺。

此民調於1月17日至28日，由喬治亞大學(UGA)公共與國際事務學院進行，共訪問了858位喬州登記選民，誤差幅度為4.2個百分點。

住在Chickamauga的卡車修理工人霍蘭(Michael Holland)表示，喬州選舉並不安全。他說自己很多時候只能親臨投票所久候投票。所以他認為申請缺席投票者同樣也應向他一樣提出身分證明。

缺席投票須提出附照片的身分證件提案，已獲得多位州領導人支持，包括共和黨的州長坎普(Brian Kemp)、副州長鄧肯(Geoff Duncan)和眾議長拉斯頓(David Ralston)。民主黨則反對，稱去年大選喬州僅發現少數欺詐，此舉將對選民投票將造成不便。

該調查顯示，只有4%的民主黨人認為喬州總統大選存在嚴重詐欺行為，但在共和黨人中則高達76%。然整體而言，僅38％的受訪者相信選舉中存在重大舞弊。

另外，有55%的民眾反對將缺席投票限於65歲以上或無法親臨投票的人。自2005年以來，喬州法律允許任何人申請缺席投票。

「喬州需要為民眾提供遠距安全投票的方法。這沒有那麼難，也已經行之多年」，奧柯尼郡(Oconee)的Margaret Sapp表示。她說共和黨此舉只是想限制缺席選票數。

投遞箱是喬州去年疫情間首度的創新，有將近59%的受訪者反對將其取消。即使在保守派，也只有38%表示想禁止。

投票 喬州 共和黨

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