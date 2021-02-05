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反恐情報戰→對抗中國竊密 喬州學者：拜登廣結盟打持久戰

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
獲Josiah Meigs傑出教學名譽教授獎的強森(Loch Johnson)。(主辦單位提供)
獲Josiah Meigs傑出教學名譽教授獎的強森(Loch Johnson)。(主辦單位提供)

喬治亞大學公共和國際學院邀請獲Josiah Meigs傑出教學名譽教授獎的強森(Loch Johnson)，和中央情報局前法律副總顧問蒙傑(Fred Manget)，分析拜登政府的國安情報與外交政策。強森認為新政府情報團隊人事多內行少內鬥，且具反洗錢防恐怖主義斂財經驗。蒙傑認為白宮重點在廣結盟打持久戰，逐漸從反恐情報戰延伸為對抗中國竊美智慧財產權，電腦駭客偷盜疾病疫苗情資，因此中情局等情資單位應戮力避免美國資訊癱瘓，釀成現代珍珠港事變。兩人認為新任領導階層傾聽情資信任專業，迥異於川普拒絕閱讀每日簡報(daily intelligence briefings)，浪費超過總值800億的17個情資組織。

中央情報局前法律副總顧問蒙傑(Fred Manget)。(主辦單位提供)
中央情報局前法律副總顧問蒙傑(Fred Manget)。(主辦單位提供)

蒙傑畢業於范德堡大學(Vanderbilt U)法學院，在中情局提供法律諮詢，曾起訴1998年美國駐肯亞大使館與駐坦薩尼亞大使館遭汽車炸彈攻擊案兇嫌，獲頒檢察總長傑出獎項、1994年因俄羅斯雙面間諜Aldrich Ames案表現傑出，獲頒司法部長傑出獎項，諮詢美國愛國者法案、總統大規模毀滅性武器委員會 (President's Weapons of Mass Destruction Commission)。強森享譽學術界，獲許多教學與研究獎項、曾任聯邦參議院情報委員會、參議院外交委員會核心幕僚。

強森說看好新政府的人才團隊，以外交官出身曾駐俄的中情局準局長William Burns為例，有別於外勤行動組出身，預測他更強調情報分析機能。強森有保留的是中情局與國務院時有時無的競合關係，雙方可能目標互斥，前者顛覆當權者而後者欲修好當局。中情局副局長David Cohen在財政部經歷反洗錢打擊資助恐怖主義，調查非法逃稅地點。強森也讚譽新任國家情報局長Avril Haines具理工與法律雙專長，然他在CIA任內並未懲處中情局幹員駭入參議院情報委員會幕僚電腦的行為，令強森不解而對其任命案有所保留。強森說相較於雷根政府的國務卿、國防部長、與中情局長三人彼此不睦，上述拜登政府要員彼此關係融洽，他樂觀綜效。

蒙傑說可預期拜登政府大方向跟川普政府相左，然關鍵藏在細膩處，以總統昭示當前疫情、經濟、氣候巨變、種族面對不公正等四大危機，前三者清楚接軌國際，他引述新任國安顧問Jake Sullivan接受國家廣播NPR訪問提到，外交政策需反應中產階級所欲，外交與內政一體兩面唇齒相依。蒙傑說此新焦點對於國安與反情報戰的意義，在於對抗敵國政府教唆指使的商業間諜，審視交戰準則，修復舊政府毀壞的合縱關係。針對中國，蒙傑表示中共不僅威脅美國智慧財產權，中國駭客亦竊取美國國防、財務、健保疫苗、選民資料，美國情報單位也緊盯中共武力犯台主權、鎮壓香港民運、在新疆蓋集中營侵害維吾爾族人權。

美國 拜登 中國

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