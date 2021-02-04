佛州68仇恨團體 總數排全美第2

全美仇恨組織團體分布圖示。(來源：南方貧困法律中心)

南方貧困法律中心(The Southern Poverty Law Center)日前發布2020年仇恨觀察名單，根據其追蹤數據，美國 境內有838個活躍的仇恨團體組織，其中佛羅里達州有68個，排名第二，僅次於加州 的72個，德州則以54個居第三。

SPLC將仇恨團體定義為「基於其官方聲明或原則，其領導人的聲明或活動，具有攻擊或殘害整個人群的信念或做法的組織或個人集合。」

該組織又將仇恨團體意識形態歸類為反移民(Anti-Immigrant)、反同性及變性(Anti-LGBTQ)、反穆斯林(Anti-Muslim)、基督徒身分(Christian Identity)、一般仇恨(General Hate)、仇恨音樂(Hate Music)、三K黨(Ku Klux Klan)、男性至上(Male Supremacy)、新邦聯(Neo-Confederate)、新納粹主義(Neo-Nazi)、極右翼派系政治地下組織Neo-VÖLKISCH，種族主義光頭黨(Racist Skinhead)、自由基傳統天主教(Radical Traditional Catholicism)、白人民族主義者(White Nationalist)等，以及其他不容易歸類的獨特偏見之外的仇恨和陰謀論組織。全美的仇恨團體分布圖示：https://www.splcenter.org/hate-map。

佛州 68個仇恨團體中，有14個組織在全州活動，至少有10個仇恨團體在中佛州設有分會，南佛州邁阿密戴德郡、鮑爾郡及棕櫚灘等郡則有逾12個分會，西區的希爾斯布洛郡(Hillsborogh)和東北區的都爾郡(Duval)各7個分會。驕傲男孩(Proud Boys)在全州有六個分會。佛州68個仇恨團體詳情：https://www.splcenter.org/states/florida。