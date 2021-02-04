全美最致命公園 南佛州3入榜

最常見的死亡原因前三名。(報表截圖)

佛羅里達州三個國家公園位列全美最致命50個公園，根據Outforia的戶外專家表示，排名是以過去十年死亡人數決定，佛州三個奪命公園包括南佛羅里達的佛羅里達大沼澤地(Florida Everglades)、邁阿密的比斯坎公園(Biscayne Park)，以及佛羅里達礁島群(Florida Keys)盡頭的乾龜島(Dry Tortugas)。

大沼澤地排名第23位，該地區近十年來共有14人死亡，死因最多是交通事故六人、溺水四人居次；比斯坎公園(Biscayne Park）在榜單上排名第28，有八人死亡，主要與交通有關；乾龜島排名第31，共有六人死亡。佛羅里達群島的大部分死亡原因都是溺水。

根據Outforia報導，全國最危險的國家公園第一名為亞利桑那州的大峽谷(Grand Canyon)，過去十年有134人死亡，第二至五名加州 的優勝美地公園(Yosemite Park)126人、北卡羅來納州 和田納西州的大煙山公園(the Great Smoky Mountains)92人、加州的紅杉與國王峽谷(the Sequoia & Kings Canyon)75人，以及懷俄明州 、蒙他拿州和愛達荷州三角區的黃石公園52人。

大峽谷的134人死亡事件中，與醫療有關有48起，跌落死亡27起，原因不明則有17起。根據報告，全美國家公園的死亡統計，最常見的死亡原因是跌倒，有245起，排名第一；排名第二為身體健康因素造成，有192起；原因未定者第三有166起。完整的報告：https://outforia.com/danger-parks/#all-data。