緩解疫情 州長宣布撥款9200萬

佛州衛生廳2月3日新冠疫苗接種數據，依種族、人種及性別列表。(佛州衛生廳)

州長德桑提斯(Ron DeSantis)周三棕櫚灘新聞發布會宣布新的新冠疫情 緩解計畫，通過社區發展整筆撥款救助計畫(Community Development Block Grant Coronavirus Relief Program)向地方政府提供9200萬元，並宣布將在南佛羅里達州社區設置新的疫苗 莢艙(vaccine pod)，該疫苗站將為帕奧基(Pahokee)地區的65歲及65歲以上長者提供500劑疫苗。

該救助計畫資金通過美國住房和城市發展部分配，並由佛羅里達經濟機會廳管理。計畫資金將用於經DEO批准的合格活動。

拜登政府本周宣布，聯邦政府將向全國各地的藥房運送100萬劑疫苗，沃爾瑪(Walmart)、溫蒂西(Winn-Dixie)藥房可望於2月11日起接收疫苗，開始預約接種。已為佛州 耆老提供州疫苗的Publix亦在聯邦藥房名單上，但CVS和Walgreens商店則不在列。

根據州疫苗接種紀錄，截至周三，逾178萬8326人接種疫苗，第一劑136萬7011人，42萬1315人完成第二劑注射，65歲以上有109萬912人接種第一劑，13萬5050人完成第二劑接種。

佛州衛生廳2月3日新冠疫情報告，確診增6979例，累計染疫174萬4619例，死亡增203人，死亡總人數2萬7472人，含非佛州居民453人。就醫增408病例，全州5824人住院治療中，累計就醫 7萬3266人；周二檢測新病例陽性率7.77%。